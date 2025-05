STJD suspende jogador do América-MG por cinco partidas em caso de injúria racial

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o meia Miguelito, do América-MG, por cinco jogos e aplicou uma multa de R$ 2 mil nesta segunda-feira (19). Ele é acusado de injúria racial contra o atacante Allano, do Operário, durante partida da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A sessão do STJD aconteceu entre o final da manhã e o começo da tarde, pela Primeira Comissão Disciplinar. Com o resultado, o América-MG vai entrar com pedido de efeito suspensivo para ter o jogador à disposição na Segundona até um novo julgamento seja marcado - ele cumpriu uma partida (Paysandu, dia 14/5).

Dois dias depois do acontecido, o STJD já tinha aceitado a denúncia da Promotoria e suspendido preventivamente o meia Miguelito. Ele tem treinado normalmente com o elenco, mas ficou de fora da última rodada da Série B por conta da punição.

O atleta do Coelho foi denunciado pelo artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que "pune a prática de atos discriminatórios, desdenhosos ou ultrajantes relacionados a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência". A pena poderia variar de cinco a 10 partidas e multa de até R$ 100 mil.

Assim como o jogador, o América-MG também foi enquadrado no mesmo artigo da CBJD e no 191, que fala em "deixar de cumprir deliberação, resolução, determinação ou requisição do Conselho Nacional de Esporte (CNE), ou de entidade de administração do desporto". As penas possíveis eram de perda do mando de campo e de pontos na Série B, além de suspensão de 30 a 180 dias. O clube foi absolvido de forma unânime.

Fora da esfera esportiva, Miguelito também responderá criminalmente após denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR). O jogador foi denunciado na Lei 7.716/89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. A pena prevê reclusão de dois a cinco anos.

Miguelito foi preso e depois liberado

Miguelito ficou detido na madrugada de terça-feira. (Foto: Reprodução/Polícia Civil do PR)

Miguelito foi preso em flagrante na madrugada de segunda-feira (5) após prestar depoimento na delegacia de Ponta Grossa e levado à 13ª Subdivisão Policial. Depois de dormir na cela, o jogador recebeu liberdade provisória e responderá ao processo em liberdade.

O caso ocorreu por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, após uma falta a favor do time paranaense. Segundo relatos, Miguelito, do América-MG, teria proferido a expressão racista “preto do ******” contra Allano, do Operário. A denúncia foi confirmada pela vítima e pelo capitão da equipe paranaense, Jacy, que presenciou a ofensa.

Apesar da fala não ter sido registrada na transmissão oficial, os depoimentos colhidos no local foram considerados suficientes para a lavratura do flagrante. O árbitro aplicou o protocolo antirracismo da CBF e interrompeu a partida por 15 minutos, além de registrar o caso na súmula.

A Polícia solicitou acesso a imagens de outros ângulos para complementar a investigação, que deverá ser concluída nos próximos dias.

