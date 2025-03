Neste final de semana, o Operário levantou a taça do Campeonato Paranaense após vencer, nos pênaltis, o Maringá. Uma cena, no entanto, chamou a atenção em meio à comemoração do time campeão. Júlio Rodrigues, atacante do Maringá, interrompeu a entrevista do volante Jacy, do Operário, para esbravejar na frente das câmeras, dizendo que o jogo havia sido "roubado":

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Fala que o jogo foi roubado. Fala que o jogo foi roubado, c*** - xingou o atacante ao entrar repentinamente na entrevista que acontecia ao vivo na beira do gramado.

Jacy, do Operário, dando entrevista no pós-jogo (Foto: NSports)

Após as palavras fortes, Júlio foi retirado do local e Jacy, em estado de surpresa, voltou a falar com o repórter, dizendo que o adversário estava "de cabeça quente":

- Peço desculpas ao pessoal que está assistindo, o Júlio deve estar de cabeça quente - disse o volante à NSports.

Veja o vídeo do jogador do Operário aos gritos de "foi roubado":

⚽ Como foram as duas partidas da final entre Operário e Maringá?

A primeira partida aconteceu no dia 22 de março, no estádio Willie Davids, e ficou empatada por 2 a 2. Logo aos cinco minutos de jogo, o Operário abriu o placar com Boschilia e ampliou, com Neto Paraíba, aos 24 minutos. Mas o Maringá não jogou os panos e foi atrás do resultado: Max Miller diminuiu ainda no primeiro tempo e Matheus Moraes, no início da etapa complementar, empatou o jogo, deixando a situação em aberto para o segundo e decisivo confronto.

O segundo jogo, ocorrido no último sábado (29), no Estádio Germano Krüger, também terminou em empate, dessa vez em 1 a 1. No tempo regulamentar, o meia-atacante Matheus Moraes marcou novamente na final e colocou o Maringá na frente da decisão. Contudo, também na primeira etapa, o atacante Mingotti converteu a penalidade máxima e deixou tudo igual. Com a permanência do empate ao fim do tempo regulamentar, o título do Campeonato Paranaense foi para os pênaltis. O goleiro Elias, do Operário, brilhou e defendeu a cobrança do zagueiro Ronald.

continua após a publicidade

🏆 Operário quebra jejum de 10 anos

Com a vitória na competição, o time rompeu um jejum de 10 anos desde a última (e, até então, única) conquista do campeonato. O Maringá, por sua vez, repete 2024 e ficou com o vice do estadual.