Árbitro relata na súmula que jogador pediu por cartão amarelo na Série C; clube nega

O árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ) causou polêmica na súmula da partida entre Maringá e Botafogo-PB, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele registrou uma suposta conversa em que o zagueiro Ronald, do time paranaense, "pediu para tomar cartão amarelo" ao delegado da partida, Fábio Henrique Gustalla Ferreira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O documento, publicado no site oficial da CBF após o confronto no estádio Willie Davids, traz o suposto diálogo. Posteriormente, tanto Ronald quanto Ferreira negaram que conversaram sobre o assunto.

De acordo com a súmula (veja abaixo), o juiz Carlos Tadeu Ferreira de Castro afirmou que o delegado chegou ao quarteto de arbitragem e disse que "um atleta que estará no banco de reservas do Maringá pediu para avisar que quer tomar cartão. Ele quer saber se precisa fazer algo ou não”. O árbitro e os auxiliares argumentaram que cumpririam as regras e que "não tinham nada a ver com isso".

continua após a publicidade

A súmula de Maringá x Botafogo-PB, pela Série C. Foto: Reprodução/CBF

➡️ Confira os resultados deste fim de semana na Série C

Com o término do jogo, Ferreira esteve no vestiário da arbitragem e alertou que Ronald, o mesmo que ele tinha comentado antes da partida que estava lesionado e pendurado, foi amarelado. A advertência ao zagueiro ocorreu aos 34 minutos do segundo tempo por "invadir o campo de jogo durante a comemoração do gol do Maringá".

Diante da menção ao episódio, o árbitro encerrou a conversa com o delegado ao dizer, segundo a súmula, que "isso não pode acontecer e esse assunto não diz respeito à arbitragem".

continua após a publicidade

Ao Lance!, o Maringá negou, se mostrou surpreso e pediu esclarecimentos à arbitragem do jogo. Com a repercussão, o delegado Ferreira atualizou o relatório da partida, após a publicação da súmula, e reiterou que não conversou com Ronald e apenas fez um alerta ao árbitro e assistentes sobre a possibilidade do zagueiro tentar forçar um cartão amarelo.

Ronald, do Maringá, estava lesionado

Ronald sofreu lesão muscular na posterior da coxa na semana anterior e seria desfalque para o jogo contra o Botafogo-PB, assim como o suspenso zagueiro Vilar. Essa informação foi publicada pelo clube no site oficial na quarta-feira (14).

Mesmo assim, o zagueiro foi relacionado, levou cartão amarelo e cumpre suspensão automática contra o Anápolis na próxima rodada. Na Série C do Brasileirão, ele atuou de quatro das seis rodadas.