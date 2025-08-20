Torcedor morre após sofrer mal súbito em jogo do São Paulo pela Libertadores

Um torcedor de 70 anos morreu após sofrer um mal súbito durante o jogo do São Paulo contra o Atlético Nacional, na terça-feira (19). O idoso estava na arquibancada acompanhado do filho quando passou mal e deixou o Morumbis de maca.

O Lance! apurou que logo na sequência o torcedor do Tricolor chegou a receber atendimento médico e foi encaminhado para um hospital próximo de Campo Limpo. O caso aconteceu perto das 23h (de Brasília), perto do intervalo do jogo.

O nome do torcedor não foi revelado pela Secretaria Estadual da Segurança Pública, que confirmou o óbito. De acordo com o órgão público, o caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) como morte natural.

O São Paulo empatou com o Atlético Nacional no tempo regular, mas a decisão aconteceu nas penalidades. O time se classificou para as quartas de final da competição.

Caso aconteceu perto das 23h (de Brasília) desta terça-feira (Foto: Iza Giannola/Lance!)

