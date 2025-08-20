Torcedor morre após sofrer mal súbito em jogo do São Paulo pela Libertadores
Idoso chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu
Um torcedor de 70 anos morreu após sofrer um mal súbito durante o jogo do São Paulo contra o Atlético Nacional, na terça-feira (19). O idoso estava na arquibancada acompanhado do filho quando passou mal e deixou o Morumbis de maca.
O Lance! apurou que logo na sequência o torcedor do Tricolor chegou a receber atendimento médico e foi encaminhado para um hospital próximo de Campo Limpo. O caso aconteceu perto das 23h (de Brasília), perto do intervalo do jogo.
O nome do torcedor não foi revelado pela Secretaria Estadual da Segurança Pública, que confirmou o óbito. De acordo com o órgão público, o caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) como morte natural.
O São Paulo empatou com o Atlético Nacional no tempo regular, mas a decisão aconteceu nas penalidades. O time se classificou para as quartas de final da competição.
Veja a informação completa sobre o torcedor divulgada pela Secretaria Estadual da Segurança Pública
Um idoso de 70 anos morreu na noite de terça-feira (19), por volta das 23h, após passar mal durante uma partida de futebol no Estádio do Morumbi. A vítima estava acompanhada do filho quando sofreu um mal súbito no intervalo do jogo.
Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.
O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) como morte natural.
