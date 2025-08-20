Presidente do São Paulo revela estreia de nova camisa e manda recado para torcida
Tricolor se classificou para as quartas de final da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
Julio Casares, presidente do São Paulo, publicou um vídeo nas suas redes sociais anunciado a data de estreia da nova camisa do time e mandou um recado para a torcida. O dirigente se manifestou após a classificação do Tricolor para as quartas de final da Copa Libertadores.
Torcedor morre após sofrer mal súbito em jogo do São Paulo pela Libertadores
São Paulo
São Paulo acerta negociação com Maílton e terá reforço na lateral-direita
São Paulo
São Paulo estreia novo patrocinador e fecha acordo milionário até o fim de 2026
São Paulo
Casares parabenizou a torcida e falou sobre a questão econômica do Tricolor. De acordo com o presidente, a classificação pesa no que diz respeito ao momento financeiro do clube.
- Quero agradecer por essa emoção de cumplicidade. Vocês sabem das dificuldades e da reconstrução financeira que ainda levarão anos para que consigamos estabilizar o clube. Quem sabe, no centenário, o clube esteja em uma situação bem diferente - disse no vídeo.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
O São Paulo garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores e, junto com a classificação, atingiu uma das metas orçamentárias da temporada. Após eliminar o Atlético Nacional no Morumbis, o Tricolor assegurou 5,6 milhões de dólares (cerca de R$ 30,7 milhões na cotação atual) em premiação total.
No final do vídeo, Julio Casares também falou sobre a nova camisa do São Paulo. Nas últimas semanas, a New Balance, fornecedora do clube, anunciou o novo uniforme 3 do clube. A camisa homenageia o ídolo Rogério Ceni e celebra os 20 anos da conquista do tricampeonato mundial, em 2005.
De acordo com o presidente, o novo uniforme será utilizado pela primeira vez pelos jogadores neste domingo, contra o Atlético Mineiro. Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, no Morumbis, as equipes se enfrentarão com esta novidade.
- E, neste domingo, contra o Atlético Mineiro, aqui no Morumbis, essa camisa será usada pelos atletas. Nós todos estaremos juntos em uma grande comunhão, em uma grande cumplicidade - completou Casares.
Veja o vídeo completo
- Matéria
- Mais Notícias