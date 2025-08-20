menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Presidente do São Paulo revela estreia de nova camisa e manda recado para torcida

Tricolor se classificou para as quartas de final da Libertadores

imagem cameraCasares falou sobre nova camisa do Tricolor (Foto: Reprodução)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 20/08/2025
18:04
  • Matéria
  • Mais Notícias

Julio Casares, presidente do São Paulo, publicou um vídeo nas suas redes sociais anunciado a data de estreia da nova camisa do time e mandou um recado para a torcida. O dirigente se manifestou após a classificação do Tricolor para as quartas de final da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

Casares parabenizou a torcida e falou sobre a questão econômica do Tricolor. De acordo com o presidente, a classificação pesa no que diz respeito ao momento financeiro do clube.

- Quero agradecer por essa emoção de cumplicidade. Vocês sabem das dificuldades e da reconstrução financeira que ainda levarão anos para que consigamos estabilizar o clube. Quem sabe, no centenário, o clube esteja em uma situação bem diferente - disse no vídeo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores e, junto com a classificação, atingiu uma das metas orçamentárias da temporada. Após eliminar o Atlético Nacional no Morumbis, o Tricolor assegurou 5,6 milhões de dólares (cerca de R$ 30,7 milhões na cotação atual) em premiação total.

No final do vídeo, Julio Casares também falou sobre a nova camisa do São Paulo. Nas últimas semanas, a New Balance, fornecedora do clube, anunciou o novo uniforme 3 do clube. A camisa homenageia o ídolo Rogério Ceni e celebra os 20 anos da conquista do tricampeonato mundial, em 2005.

continua após a publicidade

De acordo com o presidente, o novo uniforme será utilizado pela primeira vez pelos jogadores neste domingo, contra o Atlético Mineiro. Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, no Morumbis, as equipes se enfrentarão com esta novidade.

- E, neste domingo, contra o Atlético Mineiro, aqui no Morumbis, essa camisa será usada pelos atletas. Nós todos estaremos juntos em uma grande comunhão, em uma grande cumplicidade - completou Casares.

Elenco do São Paulo comemora classificação para as quartas de final da Copa Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja o vídeo completo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias