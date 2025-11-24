A manhã desta segunda-feira (24) foi de grande celebração no Aeroporto de São José dos Pinhais. Centenas de torcedores do Coritiba se reuniram para receber, com muita festa, os jogadores e a comissão técnica que conquistaram o título do Campeonato Brasileiro da Série B. O clima foi de alegria após uma campanha que recolocou o clube na primeira divisão.

continua após a publicidade

➡️ Coritiba conquista o tri e se torna o clube com mais títulos na Série B; veja lista

O elenco desembarcou sob aplauso e cantos tradicionais da torcida coxa-branca. Os atletas, ainda emocionados pelo feito, agradeceram o apoio que acompanharam ao longo da temporada. O técnico e líderes do elenco foram bastante celebrados pelos torcedores, que não escondiam o orgulho pela conquista.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Série B: Athletico vence o América-MG e garante acesso à Série A

O Coritiba garantiu o título ao superar o Amazonas, em Manaus, no jogo decisivo. A campanha sólida registrou 68 pontos, com 19 vitórias, 11 empates e oito derrotas, marca que consolidou o Coxa como o melhor time da competição. A conquista é simbólica para o clube, que tenta reconstruir sua trajetória após anos turbulentos. Rebaixado para a Série B em 2023, quando terminou o Brasileirão na 19ª colocação, o Coritiba vive agora um momento de retomada.

continua após a publicidade