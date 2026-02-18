Olheiro Lance!: saída de Coutinho abre espaço na folha do Vasco; veja opções para reposição

O pedido de recisão contratual de Philippe Coutinho movimentou os bastidores de São Januário e abriu uma brecha significativa no orçamento do Vasco nesta quarta-feira (18). O meia recebia cerca de R$ 1,5 milhão mensais, valor que impactava diretamente a folha salarial do clube. Considerando também os salários da comissão técnica, a folha girava em torno de R$ 18 milhões e, com a saída do camisa 10, passa a ser aproximadamente R$ 16,5 milhões.

Com a janela de transferências aberta até o dia 3 de março, a diretoria cruz-maltina ganha margem para agir no mercado. A princípio, o planejamento era manter a base do elenco e buscar a contratação de mais um volante, mas a lacuna deixada por Coutinho pode fazer o clube buscar uma reposição para posição

Coutinho em Vasco e Marica pelo Campeonato Carioca 2026 (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

A diretoria foi surpreendida pelo pedido de saída de Coutinho e pode buscar uma reposição no mercado. O Olheiro Lance! listou cinco possíveis nomes para reforçar o setor criativo.

Juan Brunetta (Tigres UANL)

O argentino de 28 anos viveu grande fase em 2025, com 14 participações em gols em 23 partidas (11 gols e três assistências). Meia de boa visão de jogo, destaca-se pelo passe vertical para quebrar linhas e pelo drible curto.

Em 2026, no entanto, perdeu espaço: atuou em seis partidas e contribuiu com uma assistência, chegando a começar no banco no jogo mais recente. Contratado pelo Tigres no início de 2024 por 5,4 milhões de euros, pode ser uma oportunidade de mercado.

Juan Brunetta em campo pelo Tigre (Foto: Reprodução/Instagram)

Lucas Zelarayán (Belgrano)

Camisa 10 do Belgrano, Zelarayán tem dupla nacionalidade (argentino e arménio) e também defende a seleção da Armênia. Aos 33 anos, mantém regularidade impressionante, com ao menos 11 participações em gols nas últimas seis temporadas.

É conhecido pela finalização de média e longa distância e pela capacidade de acelerar ou cadenciar o jogo conforme a necessidade. Experiência e liderança são pontos fortes.

Lucas Zelarayán do Belgrano (Foto: Reprodução/Instagram)

Sergio Canales (Monterrey)

Com contrato até meados de 2026, Canales é um dos jogadores mais experientes do Monterrey. O meia espanhol de 35 anos soma passagens por gigantes como Real Madrid e Valencia CF e poderia ser útil no elenco do Vasco.

Na última temporada, disputou 24 partidas, com 11 gols e quatro assistências. Pelo perfil e momento contratual, pode ser uma alternativa mais viável financeiramente dentro da lista.

Sergio Canales na partida contra o River Plate no Mundial de Clubes (Foto: Stu Forster/Getty Images via AFP)

Nabil Fekir (Al-Jazira)

No Al-Jazira desde 2024, Fekir tem contrato até o meio do ano. O meia francês, ex-Real Betis, viveu seu auge no Olympique Lyonnais, onde participou de mais de 100 gols.

Com salário elevado, seria uma negociação complexa, mas agregaria qualidade técnica e experiência internacional ao elenco vascaíno.

Nabil Fekir, durante a estreia da França (Foto: AFP)

Evander (FC Cincinnati)

O nome que exigiria maior investimento. Revelado em São Januário, Evander vive grande fase na MLS desde que chegou aos Estados Unidos, no início de 2023.

Aos 27 anos, teve números expressivos na última temporada: 43 partidas, 22 gols e 17 assistências. Contratado pelo FC Cincinnati por 11,5 milhões de euros no começo de 2025, é peça central da equipe.

Além de atuar como meia ofensivo, pode jogar mais recuado, como segundo homem de meio-campo, ampliando as opções táticas.

Evander, ex-Vasco, comemora gol pelo Cincinnati contra o Inter Miami (Foto: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Em entrevista de apresentação no Vasco, o atacante Brenner, ex-companheiro de Evander nos Estados Unidos, revelou o desejo do amigo de retornar:

— O Evander é um grande amigo que eu ganhei no futebol, pessoa incrível, jogador de alto nível. Quando começaram as negociações, começamos a conversar, ele me apresentou o clube, falou da torcida apaixonada e que eu iria gostar muito. Fazendo uma confissão aqui, ele está doido para voltar também.

Vasco pode usar solução caseira

Atualmente, o técnico conta com o jovem Johan Rojas, contratado junto ao Monterrey nesta temporada. O meia vem apresentando boas atuações, principalmente quando entrou no decorrer das partidas no lugar de Coutinho.

Outra alternativa é deslocar Nuno Moreira para atuar centralizado, função que já desempenhou em alguns momentos de 2025, oferecendo maior mobilidade e intensidade ao setor ofensivo.

