Maicon relembra a caminhada do Coritiba em ano de conquistas

O ano de 2025 chega ao fim com muitos motivos para Maicon comemorar. Campeão da Série B em sua primeira temporada com a camisa do Coritiba, o zagueiro encerra o ano com os melhores números defensivos de toda a carreira. Foram 21 partidas sem sofrer gols ao longo da competição, sendo 18 com Maicon em campo, desempenho que ajudou o Coxa a terminar a Série B com apenas 23 gols sofridos e a melhor defesa do campeonato.

Os números também se refletem nas estatísticas individuais do camisa 3. Ao longo da temporada, Maicon atingiu a melhor média de gols sofridos de sua trajetória profissional: apenas 0,48 por jogo. Considerando exclusivamente a Série B, o índice cai para 0,45, superando sua melhor marca anterior, registrada pelo Porto na temporada 2012/13 (0,52).

Depois de uma temporada que começou com obstáculos, o zagueiro multicampeão no futebol internacional encerra o ano com seu primeiro título no futebol brasileiro. Apresentado em 9 de janeiro, por empréstimo junto ao Vasco, Maicon chegou ao Couto Pereira com a missão de liderar o elenco e recolocar o Coritiba na Série A.

No entanto, logo na estreia, no dia 15 contra o São Joseense, pelo Campeonato Paranaense, o defensor sofreu uma lesão que o afastou de praticamente todo o estadual e também do jogo da Copa do Brasil que culminaria na eliminação alviverde logo na primeira fase. O retorno aos gramados aconteceu apenas em 9 de março, na última rodada do Campeonato Paranaense.

Mesmo em meio ao cenário adverso - fora da Copa do Brasil e sem disputar o título estadual -, Maicon fez questão de reforçar sua confiança no grupo e no acesso à Série A.

- Desde quando recebi o convite do Coritiba, eu acreditei no acesso. Mesmo naquele momento turbulento no início do ano, eu tinha a convicção de que conseguiríamos. Hoje parece fácil falar, mas naquela época pouca gente acreditava - recordou o zagueiro, que construiu carreira vitoriosa fora do Brasil em clubes como Porto, Galatasaray e Al-Nassr.

Na Série B, ainda retomando ritmo de jogo, Maicon iniciou a competição como opção no banco de reservas. A partir da lesão de Guilherme Aquino, na oitava rodada, assumiu a titularidade e não saiu mais da equipe.

- Eu respeitava a opção do professor Mozart e seguia trabalhando. Infelizmente a oportunidade veio por causa da lesão do Aquino, mas agarrei com tudo. Coloquei na cabeça que não deixaria a oportunidade passar - relembrou o defensor, que disputou 31 partidas na competição e sofreu apenas quatro derrotas em sua primeira Série B na carreira.

Com a sequência como titular, Maicon ajudou o Coritiba a se consolidar no G4. A chegada de Jacy, na 11ª rodada, potencializou ainda mais o sistema defensivo da equipe.

- O Jacy chegou como volante, mas logo foi adaptado para a zaga. Foi um reforço perfeito. Tivemos um entrosamento muito rápido dentro de campo e, mesmo no período de folga e concentração, estávamos sempre juntos. A confiança de todo o sistema aumentou e isso se refletiu no nosso desempenho nos jogos - contou Maicon, que no Brasil atuou por São Paulo, Santos, Cruzeiro e Vasco antes de chegar ao Coxa.

Com o sistema defensivo sólido liderado pela dupla Maicon e Jacy e pelo jovem goleiro Pedro Morisco, o Coritiba construiu uma campanha marcada pela consistência defensiva e pelo equilíbrio.

Com bom desempenho dentro de campo, rápida identificação com o clube e sendo um dos líderes na conquista do título da Série B, Maicon não esconde o sentimento que leva da temporada.

- O sentimento é de gratidão. Desde o início confiei no trabalho do clube, e o clube confiou em mim. Cumprimos nossa missão de levar o Coritiba de volta à Série A, onde o Coritiba e sua torcida têm que estar. A expectativa para os próximos anos é muito positiva. Eu espero, de coração, que esse acesso e esse título sejam os primeiros passos de um novo momento para o Coxa, que é um clube que já está marcado na minha história - finalizou o camisa 3, que encerra neste mês seu contrato com o Vasco.