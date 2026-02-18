Corinthians chega a Curitiba para enfrentar o Athletico; veja lista de relacionados

Depois de encerrar os treinos na manhã desta quarta-feira (18), no CT Joaquim Grava, o elenco do Corinthians já viajou para Curitiba, onde vai encarar o Athletico em partida marcada para esta quinta-feira (19), na Arena da Baixada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Jr. relacionou 24 jogadores para esta partida.

Segundo informações do GE, as novidades na lista de relacionados para esta partida são os retornos do zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Memphis Depay, preservados no final de semana da partida contra o São Bernardo, pelo Paulistão.

Dorival deve contar com os retornos de Matheuzinho, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na equipe titular nesta partida. No meio-campo, no entanto, Breno Bidon ainda se recupera de lesão, enquanto Rodrigo Garro ainda é dúvida em razão do gramado sintético do estádio.

Veja a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Hugo Souza, Felipe Longo e Kauê

Laterais: Matheuzinho, Matheus Bidu e Pedro Milans

Zagueiros: Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, André Ramalho e João Pedro Tchoca

Meias: Allan, Matheus Pereira, Dieguinho, Bahia, Raniele, André, Charles, Rodrigo Garro e André Carrillo

Atacantes: Memphis, Pedro Raul, Gui Negão, Vitinho e Kayke

Provável escalação do Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gabriel Paulista), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Carrillo (Charles ou Dieguinho) e André Luiz; Vitinho e Gui Negão (Pedro Raul).

