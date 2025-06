Coritiba empresta três jogadores no último dia da janela do Mundial

O Coritiba emprestou três atletas no último dia da janela de transferência do Mundial de Clubes, que foi de 2 a 10 de junho. O zagueiro Thalisson Gabriel, o lateral-direito Diogo Batista e o volante Bernardo não fazem mais parte do elenco para a atual temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Thalisson Gabriel e Bernardo, ambos de 23 anos, acertaram com o Paysandu, rival e lanterna da Série B. O Papão chegou a 'devolver' o atacante alviverde David da Hora nesta semana por conta de uma lesão, mas aceitou a dupla em contrapartida.

O defensor fez 10 jogos no ano e não entra em campo desde 9 de março, nas quartas de final do Paranaense contra o Maringá. O meio-campista disputou sete jogos do Paulista pela Inter de Limeira e jogaria no Brusque, mas o Coritiba mudou o caminho. O último confronto dele foi em 23 de fevereiro e não disputa uma partida pelo Coxa desde a Série B do ano passado.

continua após a publicidade

Por fim, Diogo Batista foi para o CSA disputar a Série C. O lateral de 21 anos jogou o Paulista pelo Água Santa e, no ano passado, atuou pelo Remo. Pelo Coritiba, a última vez que esteve em campo aconteceu em fevereiro do ano passado, no estadual.

Coritiba contratou três atletas na janela

O Coritiba trouxe três atletas nesta curta janela e anunciou antes mesmo da abertura: o volante Jacy (Operário-PR) e os atacantes Iury Castilho e Claysson. Os dois primeiros já estrearam no segundo tempo do empate com o Botafogo-SP, na última rodada da Série B.

continua após a publicidade

Jacy e Castilho vieram em definitivo, enquanto Claysson está emprestado.