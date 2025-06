Ex-Flamengo, Hernane Brocador acertou com um time paranaense para a disputa da Série D do Brasileiro. O atacante foi anunciado pelo Cianorte nesta semana.

Hernane Brocador estava no Nacional-AM e disputou apenas o Campeonato Amazonense, com oito jogos disputados e quatro gols marcados - foi artilheiro do estadual, e a equipe perdeu o título para o Amazonas. A última vez que esteve em campo foi em 19 de março.

Essa será a terceira passagem do atacante pelo futebol paranaense. Ele já atuou no Toledo (2009), com seis gols em 11 jogos, e no Paraná Clube (2011), com 17 partidas e dois gols.

Carreira de Hernane Brocador

Com a formação por Garulhos, Atibaia e São Paulo, Hernane Brocador nunca atuou no Tricolor e passou por empréstimos ao Rio Preto, Catanduvense e Paulista. Livre no mercado, ele passou por Paraná e Mogi Mirim até chegar ao Flamengo, em 2012.

Pelo Mengão, o atacante fez o gol do título da Copa do Brasil contra o Athletico, em 2013, no Maracanã. Naquela temporada, ele foi o artilheiro da competição, com oito gols, e também do país, com 36 gols em 58 partidas. No ano seguinte, ele fez seis gols em 14 partidas e foi vendido ao Al-Nassr por 5 milhões de euros (R$ 21,5 milhões, na cotação da época).

De volta ao Brasil, Hernane jogou no Sport, Grêmio e conquistou a Copa do Nordeste pelo Bahia em 2017 - também levantou as taças estaduais no Carioca (2014), Gaúcho (2018) e Pernambuco (2019). Depois ainda atuou por Confiança, Atibaia, Brasiliense, Portuguesa-RJ, Carajás e Nacional-AM.

Com 39 anos, Hernane Brocador está próximo de pendurar as chuteiras e já pensa no próximo passo: técnico. O atleta concluiu a Licença B da CBF e pode comandar times nas categorias de base.

Hernane Brocador é aprentado pelo Cianorte. Foto: Guilherme Parro/Cianorte

Cianorte na Série D

O Cianorte vem de duas derrotas seguidas e é o quinto colocado do grupo 7 da Série D, com 10 pontos, fora da zona de classificação para a fase mata-mata. O Leão do Vale volta a campo contra o Uberlândia, quarto colocado e um ponto acima, no sábado (14), às 15h (de Brasília), no Estádio Albino Turbay.