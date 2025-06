Atacante do Coritiba é ‘devolvido’ por lanterna da Série B após ser reprovado em exame médico

O Coritiba emprestou o atacante David da Hora para o Paysandu, rival e lanterna da Série B, mas o "recebeu de volta". O jogador de 25 anos foi reprovado nos exames médicos.

David da Hora acertou a ida ao Papão na sexta-feira (6) e foi diagnosticado com uma lesão de grau 3 na coxa. A lesão fez que a negociação travasse, já que a recuperação demora de três a seis meses.

Dessa forma, o atacante vai retornar para o CRB e não para o Coritiba. Ele estava emprestado ao Galo da Praia, que não pode transferir um atleta que estava machucado.

David da Hora não entra em campo desde 12 de maio, no empate em 1 a 1 com o Amazonas, pela sétima rodada, justamente por uma lesão na mesma região. Desde lá, ele não foi mais relacionado.

Pelo CRB, o atacante fez quatro gols e deu uma assistência em 15 partidas. O jogador foi titular em nove confrontos.

David da Hora fez o gol da vitória em CRB 1x0 Chapecoense, pela Série B. Foto: Francisco Cedrim/CRB

David da Hora no Coritiba

David da Hora chegou ao Coritiba no início do ano passado, vindo do Fortaleza, ao custo de R$ 4 milhões por 50% dos direitos econômicos. Com a camisa alviverde, ele participou de 10 jogos e não marcou gol.

Ainda em 2024, ele foi emprestado ao Juventude e só fez duas partidas. O contrato com o Coxa vai até o final de 2027.

Criado e revelado pelo Vitória, David da Hora teve uma curta passagem pelo Metalist, da Ucrânia.

Paysandu reforça o elenco e muda técnico

O Paysandu é o último colocado da Série B, com quatro pontos em 11 jogos. A equipe paraense ainda não venceu na competição e acumula quatro empates e sete derrotas, com aproveitamento de 12%.

Para tentar evitar um possível rebaixamento, o Paysandu também tem feito mudanças no elenco. A janela de transferência do Mundial de Clubes fica aberta entre 2 e 10 de junho.

A diretoria já acertou com o zagueiro Thiago Heleno (Athletico), os volantes Anderson Leite (Guarani) e Ronaldo Henrique (Avaí), o meia Denner (Anápolis), o meia-atacante Wendel Jr (Itabaiana) e os atacantes Petterson (Juventude), Maurício Garcez (Avaí) e Diogo Oliveira (Plaza Colônia-URU).

Por outro lado, o atacante argentino Benjamín Borasi pediu para sair, enquanto o volante Espinoza, o meia Giovanni e o atacante Cavalleri não atuam mais pelo clube.

O Paysandu ainda trocou o comando técnico: saiu Luizinho Lopes e entrou Claudinei Oliveira. O Papão precisou desembolsar R$ 300 mil de multa para tirá-lo do Londrina.