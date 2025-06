Viúva de ex-jogador morto ganhará pensão de time da Série D até 2060

A viúva do ex-jogador Danilinho, morto em 2018 após uma parada cardíaca, receberá uma pensão de um clube da Série D. O Juazeirense, da Bahia, foi condenado pela Justiça a pagar R$ 5 mil mensais até abril de 2060 e vai recorrer da decisão.

A ação se iniciou em 2018 na 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que deu ganho de causa para Vonize Dondé, que tinha união estável com o atleta desde janeiro de 2014, e um enteado de então 10 anos. A sentença da juíza Gloria Mariana da Silva Mota saiu em 16 de maio e foi reafirmada na semana passada. A informação é do ge.

Danilinho, também conhecido por Danilo Caçador, faleceu em 13 de fevereiro de 2018, quando tinha 32 anos. Ele se sentiu mal em um treino do time baiano no estádio Paulo Coelho, em Petrolina (PE), foi levado ao Hospital Memorial e não resistiu por conta de uma "parada cárdio-respiratória por assistolia".

O Juazeirense, contudo, não fez um seguro de vida com o atleta e precisará pagar uma indenização de R$ 96 mil. O clube ainda foi condenado a desembolsar R$ 200 mil por danos morais. No ano passado, vale destacar, a viúva recusou uma proposta de R$ 100 mil em cinco parcelas de R$ 20 mil e pediu R$ 2 milhões para encerrar o caso.

Já o cálculo da pensão de R$ 5 mil é correspondente a 2/3 da remuneração mensal de Danilinho - na época, ele recebia R$ 8 mil por mês. Assim, o Juazeirense tem que pagar o retroativo de 14 de fevereiro de 2018 até junho de 2025, além do restante até 1 de abril de 2060, data baseada pela tabela de mortalidade de pessoas do sexo masculino do IBGE de 2022.

Danilinho, o 'Daniel Caçador', passou por clubes tradicionais, como o Figueirense. Foto: Divulgação/Figueirense

Carreira de Danilinho

Danilinho iniciou a carreira no José Bonifácio, no interior de São Paulo, e rodou pelo estado: Portuguesa Santista, Rio-Branco-SP, União Barbarense, Atlético Socoraba e Marília. Ele também jogou no CRAC, XV de Piracicaba, Icasa, Aparecidense, Caxias e Itumbiara.

Nesse período, o meia ainda passou por clubes mais conhecidos, como Atlético-GO, Figueirense, CSA, Chapecoense, Cuiabá e Remo.

Juazeirense na Série D

O Juazeirense é o quinto colocado do grupo A4 da Série D, com 11 pontos, e está fora da zona de classificação para a fase mata-mata, mas tem um jogo a menos. A equipe volta a campo nesta quarta-feira (11), às 19h, no estádio Adauto Moraes, pela oitava rodada.