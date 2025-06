Mozart elogia estreantes no Coritiba e espera evolução na Série B

O Coritiba estreou dois jogadores no empate em 0 a 0 com o Botafogo-SP na quinta-feira (5), na Arena Nicnet, pela 11ª rodada da Série B. O volante Jacy e o atacante Iury Castilho entraram no segundo tempo e receberam elogios do técnico Mozart.

- Acredito que a estreia do Jacy foi positiva, a do Iury foi positiva. O Jacy dá a alternativa de entrar como cinco, entrar como zagueiro, de marcar com uma linha de cinco, entrar no meio dos zagueiros numa emergência de final de jogo. Ele aumenta a estatura de jogo aéreo - afirmou Mozart, em entrevista coletiva.

Iury Castilho entrou aos 12 minutos da segunda etapa na vaga do volante Geovante, enquanto Jacy assumiu o lugar de Filipe Machado no meio-campo, sete minutos depois. A entrada da dupla melhorou o volume ofensivo, mas foi insuficiente para sair com a vitória de Ribeirão Preto diante do 16º colocado.

Outro reforço, o atacante Clayson foi relacionado e ficou no banco de reservas. O treinador alviverde explicou que ele estava nos planos para entrar na partida, mas a dinâmica do jogo não trouxe a oportunidade, na avaliação de Mozart. O volante Wallisson, o meia De Pena e o atacante Dellatorre foram os escolhidos.

- Esses jogadores (Iury e Clayson) têm essa capacidade do drible, da infiltração, de fazer uma jogada individual importante. Então, por isso que nós trouxemos eles. Estamos num momento de crescimento, de evolução, jogadores chegando. Eu acredito no processo de treinamento para poder evoluir os jogadores individualmente e a equipe coletivamente - completou.

Classificação do Coritiba na Série B

O Coxa é o segundo colocado, com 20 pontos, mas pode ser ultrapassado por Novorizontino (19), Cuiabá (18) e CRB (18) no complemento da rodada. O Coritiba volta a campo contra o Atlético-GO no domingo (15), às 16h, em Goiânia, pela 12ª rodada.