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Botafogo social assume 99% das ações da SAF

Antiga controladora, Eagle Bidco teve participação diluída para menos de 1%

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 12:21
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General Severiano é a sede do Botafogo associativo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)
General Severiano é a sede do Botafogo associativo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

Em nota oficial publicada na manhã desta terça-feira (27), o Botafogo Social informou que tomou posse de 99% das ações da SAF. A Eagle Bidco não exerceu o direito de compra de 49% após aumento de capital social, aprovado no fim de setembro em Assembleia Geral, o que deixou o caminho livre para o clube.

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O comunicado divulgado pelo Glorioso informou que a antiga acionista majoritária, a Eagle Bidco, atualmente controlada pela Cork Gully em administração judicial, avisou sobre a desistência no último dia 22. A mpresa, então, foi diluída.

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Foram emitidos 200 milhões de novas ações. O Botafogo Social comprou 102 milhões (correspondentes aos seus 51% da SAF) pelo valor de R$ 1 milhão e, agora, incorporou os 98 milhões não comprados pela Eagle, totalizando 99,18% das ações. A Eagle tem participação irrisória de 0,82%.

O movimento natural é a venda de 90% para a GDA Luma, do empresário Gabriel de Alba, futuro investidor do Glorioso. O empresário mexicano, inclusive, já participa de decisões da gestão alvinegra e vem realizando aportes financeiros para manter as contas do clube em dia, enquanto a operação não é concluída.

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Gabriel De Alba ao lado de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo Associativo
Gabriel De Alba ao lado de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo Associativo (Foto: Reprodução)

Leia a nota oficial do Botafogo:

A SAF Botafogo esclarece que a Eagle Bidco, acionista minoritária da SAF, informou à SAF em 22 de outubro de 2026 que não exerceria seu direito de preferência na subscrição das ações emitidas no âmbito do aumento de capital da SAF aprovado pelo Botafogo de Futebol e Regatas na AGE de 24 de setembro de 2026 visando reforçar os recursos financeiros da SAF Botafogo e assegurar o cumprimento de suas obrigações financeiras, especialmente o pagamento de salários.

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Diante: (i) da informação prestada por escrito pela Eagle Bidco de que não exerceria o direito de preferência para subscrição das ações; e (ii) do decurso do prazo de 30 (trinta) dias para que a Eagle exercesse o seu direito de subscrição das ações do aumento de capital, o Botafogo de Futebol e Regatas subscreveu em 25 de outubro de 2026 a totalidade das ações remanescentes emitidas na referida AGE e passou a deter mais de 99% do capital social da SAF Botafogo.

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A SAF Botafogo esclarece ainda que, embora os direitos políticos de sua acionista minoritária, Eagle Bidco, estejam suspensos por decisão judicial proferida pela 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, seguiu estritamente todos os trâmites legais e contratuais para o aumento de capital, incluindo especialmente a publicação do Edital de Convocação para a AGE de aumento de capital, o embasamento financeiro para determinar o preço de emissão justo das ações do aumento de capital por meio da contratação de laudo de avaliação emitido pela Meden Consultoria, empresa de avaliação renomada e que presta serviços à Companhia desde 2021, bem como abriu o prazo de 30 dias previsto na AGE para a Eagle exercer seu direito de preferência para a subscrição da parcela das ações emitidas na AGE proporcionais à sua participação de 49% no capital social da SAF.

Por fim, a SAF Botafogo e seu acionista majoritário Botafogo de Futebol e Regatas esclarecem que a subscrição das ações pelo Botafogo de Futebol e Regatas não acarretará qualquer mudança operacional para a SAF Botafogo, que seguirá operando normalmente suas atividades administrativas, financeiras, jurídicas e esportivas, mantendo a atual estrutura executiva corporativa e de futebol com as seguintes posições:

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– CEO: Eduardo Iglesias

– Diretor de Futebol: Léo Coelho

– ⁠Diretor de Player Trading: Deive Bandeira

– Diretor da Base: Augusto Oliveira

– CFO: Felipe Moreira

– CRO: Victor Oliveira

– Diretora de Operações: Flavia Merheb

– Diretor Comercial: Marcelo Furtado"

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