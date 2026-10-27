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Flamengo: 69,6% de chance de título no Brasileirão após vitória

Rubro-Negro abre um ponto de vantagem na liderança e enfrenta Vasco no Nilton Santos; Palmeiras joga contra Santos na Vila

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
27/10/2026 12:05
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Jogador do Flamengo com cabelo loiro celebra vitória, camisa rubro-negra com escudo.
Arrascaeta comemora gol do Flamengo contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no Maracanã (Foto: André Fabiano/Folhapress)

O Flamengo encerrou a 32ª rodada do Brasileirão na liderança, com 70 pontos, um a mais que o Palmeiras (69). A vantagem na tabela veio após a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 2, de virada, com gol de pênalti nos acréscimos, nesta segunda-feira (27), no Maracanã.

O favoritismo rubro-negro se reflete nas projeções estatísticas. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atribui ao Flamengo 69,6% de probabilidade de conquistar o título, contra 30,4% do Palmeiras. Na rodada anterior, a diferença era praticamente a mesma: 69,8% para o time carioca e 30,1% para o paulista.

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Simulações e projeções

A plataforma de análise de dados Opta confirma os mesmos percentuais: 69,6% de chances para o Flamengo e 30,4% para o Palmeiras. A probabilidade rubro-negra é mais que o dobro da do rival.

Já a projeção do Gato Mestre, do Globoesporte (ge), elaborada em parceria com o economista Bruno Imaizumi, aponta 67,16% de chances de título para o Flamengo, ligeira queda em relação aos 68,65% registrados na rodada anterior. O percentual do Palmeiras subiu de 31,34% para 32,84% após a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. A explicação para a leve redução do favoritismo flamenguista está na piora dos parâmetros de ataque e defesa do clube em comparação com o rival.

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O Cruzeiro ainda tem possibilidade matemática, mas praticamente nenhuma chance real. Para isso, precisaria vencer todos os jogos restantes enquanto Flamengo e Palmeiras perdessem cinco dos seis compromissos que ainda têm pela frente, além de empatarem no confronto direto marcado para a 36ª rodada. Em 10 mil simulações realizadas pelo Gato Mestre para cada partida restante, o time mineiro aparece com 0% de probabilidade de título.

Agenda da semana e calendário dos rivais

A semana traz clássicos decisivos para os dois principais candidatos ao título. Nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), o Palmeiras visita o Santos na Vila Belmiro. No dia seguinte, nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), o Flamengo enfrenta o Vasco no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida foi deslocada do Maracanã após conflitos do Vasco com o consórcio Fla-Flu pela utilização do estádio e veto da Polícia Militar à realização do jogo em São Januário.

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O calendário é um fator que tende a beneficiar o Flamengo na reta final. O time de Leonardo Jardim, eliminado da Copa do Brasil e da CONMEBOL Libertadores, tem pela frente apenas o Brasileirão. O Palmeiras, por outro lado, ainda disputa as semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco e se prepara para a final da Libertadores contra o Estudiantes de la Plata, em Montevidéu, em 28 de novembro.

Os dois clubes já garantiram matematicamente nesta rodada vagas na edição de 2027 da CONMEBOL Libertadores. Na 36ª rodada do Brasileirão, marcada para 22 de novembro, Palmeiras e Flamengo se enfrentam diretamente no Nubank Parque, em São Paulo. No primeiro turno, o confronto terminou com vitória palmeirense por 3 a 0, no Maracanã.

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