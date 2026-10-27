Mais uma vez, o goleiro Otávio, do Cruzeiro, está na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira. Desde que representou o Brasil contra a Austrália, o jovem arqueiro manteve bons números com a camisa celeste.

Desde que retornou à Toca da Raposa II, o camisa 81 manteve boas médias e até aumentou algumas. Diante do momento de instabilidade da equipe, ele aumentou a média de defesas de 3,2 para 4 por partida.

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Além disso, Otávio manteve média parecida de porcentagem de bolas defendidas, com 73% contra 75%, e melhorou o aproveitamento nos passes de 70% pra 71%.

Otávio antes e depois da Data Fifa (Foto: Arte/Lance!; Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Otávio ressalta foco no Cruzeiro

Depois da vitória do Cruzeiro contra o Remo, Otávio destacou que busca não pensar muito na convocação da Seleção Brasileira, mas vai trabalhar para voltar a ser chamado.

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– Sendo bem sincero, na primeira vez busquei não pensar muito. Acho que, não sei se frustração, mas tento não pensar muito. Mas se for da vontade de Deus vai acontecer. Vou seguir meu trabalho, se eu merecer, vou chegar lá de novo – disse.

Quando será a convocação de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti anunciará a lista definitiva de convocados para os próximos amistosos da Seleção Brasileira na quinta-feira (29), às 16h (de Brasília), em entrevista coletiva na CBF, no Rio de Janeiro.

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Os dois duelos serão realizados em Singapura. No dia 14 de novembro, o Brasil enfrenta o Japão, às 7h15 (de Brasília). Posteriormente, enfrenta a seleção da casa no dia 17, às 7 (de Brasília).

Se Carlo Ancelotti convocar jogadores do Cruzeiro, Artur Jorge pode perder atletas para um duelo importante no Brasileirão. No dia 18 a Raposa enfrenta o Palmeiras, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão.