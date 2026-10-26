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AO VIVO: Siga Coritiba x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, no Couto Pereira, em duelo válido pela 23ª rodada

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/10/2026 19:05
Atualizado há 0 minutos
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Estádio com gramado verde e arquibancadas, Coritiba x Grêmio, letreiro do Coritiba Foot Ball Club.
Couto Pereira, casa do Coritiba (Foto: Luis Lisbôa/Coritiba)

Coritiba e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (26), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance acompanha ao confronto em tempo real.

As duas equipes entram em campo em busca de reabilitação no torneio após tropeços na rodada anterior: o Coxa foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 fora de casa, enquanto o Tricolor gaúcho perdeu para o Cruzeiro por 4 a 2.

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O confronto reúne duas equipes pressionadas na reta final do Brasileirão. Na 12ª colocação, com 39 pontos, o Coritiba busca se afastar da zona de rebaixamento e manter as chances de classificação para competições sul-americanas. Já o Grêmio ocupa o 18º lugar, com 31 pontos, e precisa vencer para reduzir a distância em relação aos concorrentes e tentar deixar o Z-4.

Acompanhe em tempo real

12' / ° T - Morisco salva o Coritiba de levar o primeiro gol da noite após defender nova finalização de Amuzu

6'/1° T - Chute de Amuzu é travado pela defesa do Coxa

5'/1° T - Substituição no Grêmio: João Pedro entra no lugar de Diego Caito

4'/1° T - Pedro Rocha finaliza para o Coritiba de cabeça

0'/1° T - Bola rolando no Couto Pereira para Coritiba x Grêmio

Escalações

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Morisco; Tinga, Cóser, Jacy e Bruno Melo; Nicolás Fonseca, Sebastián Gómez e Josué; Pedro Rocha, Lavega e Paulo Roberto.

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GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)
Weverton; Martins, Balbuena e Wallace; Diego Caito (João Pedro), Noriega Villassanti e Marlon; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius.

Onde assistir a Coritiba x Grêmio

  • Competição: Brasileirão Série A (32ª rodada)
  • 📅 Data: 26 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba, Paraná
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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