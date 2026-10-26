AO VIVO: Siga Coritiba x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, no Couto Pereira, em duelo válido pela 23ª rodada
Coritiba e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (26), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance acompanha ao confronto em tempo real.
As duas equipes entram em campo em busca de reabilitação no torneio após tropeços na rodada anterior: o Coxa foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 fora de casa, enquanto o Tricolor gaúcho perdeu para o Cruzeiro por 4 a 2.
O confronto reúne duas equipes pressionadas na reta final do Brasileirão. Na 12ª colocação, com 39 pontos, o Coritiba busca se afastar da zona de rebaixamento e manter as chances de classificação para competições sul-americanas. Já o Grêmio ocupa o 18º lugar, com 31 pontos, e precisa vencer para reduzir a distância em relação aos concorrentes e tentar deixar o Z-4.
Acompanhe em tempo real
12' / ° T - Morisco salva o Coritiba de levar o primeiro gol da noite após defender nova finalização de Amuzu
6'/1° T - Chute de Amuzu é travado pela defesa do Coxa
5'/1° T - Substituição no Grêmio: João Pedro entra no lugar de Diego Caito
4'/1° T - Pedro Rocha finaliza para o Coritiba de cabeça
0'/1° T - Bola rolando no Couto Pereira para Coritiba x Grêmio
Escalações
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Morisco; Tinga, Cóser, Jacy e Bruno Melo; Nicolás Fonseca, Sebastián Gómez e Josué; Pedro Rocha, Lavega e Paulo Roberto.
GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)
Weverton; Martins, Balbuena e Wallace; Diego Caito (João Pedro), Noriega Villassanti e Marlon; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius.
Onde assistir a Coritiba x Grêmio
- Competição: Brasileirão Série A (32ª rodada)
- 📅 Data: 26 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba, Paraná
- Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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