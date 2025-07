Coritiba contrata técnico campeão mundial no futsal para o sub-20

O Coritiba acertou nesta semana com PC de Oliveira para ser o técnico do sub-20. Experiente e vencedor no futsal, ele foi campeão mundial pela Seleção Brasileira há 17 anos.

O profissional de 64 anos assume a vaga de Moisés Moura, demitido no final de abril. O Coxa, aliás, teve que mudar os planos para o cargo na metade do mês passado.

O Lance! apurou que o Coritiba tinha um acerto verbal com Zé Roberto, que estava no Paraná Clube e viria após o Campeonato Paranaense da categoria, que acaba neste mês. Contudo, ele saiu do Tricolor em 16 de junho para ser auxiliar-técnico do Alex no Operário-PR, pela Série B.

Com essa adversidade, a diretoria alviverde teve que buscar outro treinador no mercado e optou por PC de Oliveira. O treinador já foi apresentado aos atletas e comandou as primeiras atividades do elenco no CT da Graciosa.

- O desafio é grande, mas existe um gap no desenvolvimento dos atletas e o modelo do Coritiba vai muito do encontro com o que penso, sobre você atingir o atleta, de maneira que o que ele acha que joga fique só na memória dele. Nós queremos o que ele pode produzir para a instituição - disse.

PC de Oliveira, inclusive, atuou no Coxa como jogador de futebol em 1981. Ele fez apenas 10 jogos, entre abril e junho, e marcou um gol. Dois anos antes, o atleta chegou a defender a Seleção.

PC de Oliveira assume o sub-20 do Coritiba. Foto: Rafa Ianoski/Coritiba

PC de Oliveira fez sucesso no futsal

Com grande carreira nos clubes, PC de Oliveira alcançou o auge no futsal em 2008. Ele foi o técnico da Seleção Brasileira que conquistou a Copa do Mundo ao vencer a Espanha na final e encerrar um jejum de 12 anos sem Mundiais para o Brasil na modalidade.

Ao longo de sua trajetória no futsal, o técnico acumulou diversos títulos por times de peso. Ele também teve passagens por outras equipes importantes, como Intelli/Orlândia e Joinville.

Atlético-MG: Campeão da Liga Nacional de Futsal em 1997 e 1999;

Campeão da Liga Nacional de Futsal em 1997 e 1999; Vasco da Gama: Campeão da Liga Nacional de Futsal em 2000;

Campeão da Liga Nacional de Futsal em 2000; Ulbra: Bicampeão da Liga Nacional de Futsal em 2002 e 2003;

Bicampeão da Liga Nacional de Futsal em 2002 e 2003; Carlos Barbosa: Conquistou a Liga Nacional de Futsal em 2004 e 2006.

Transição de PC Oliveira para o futebol

Após o sucesso no futsal, PC de Oliveira fez a transição para o futebol de campo ao tirar Licença A da CBF. Ele foi auxiliar e chegou a comandar o Atlético-MG interinamente, integrou a comissão técnica do Cruzeiro e também teve uma passagem pelo Fluminense, além da Seleção sub-15.

Mais recentemente, foi treinador da equipe profissional da Ferroviária-SP e Aimoré-RS, além de atuar como auxiliar nas equipes sub-20 do São Paulo, com Alex, e do principal do Avaí. Seu último trabalho foi como coordenador metodológico da base do Internacional.

- O jogo aumentou a velocidade e aumentou a intensidade, mas o espaço se encurtou. Isso vai de encontro de como os jogadores resolvem os problemas em um curto espaço. O futsal te entrega isso. É fazer com que o comportamento do futsal esteja presente na maneira com que os jogadores no alto rendimento resolvem os problemas do jogo - completou PC.

Coritiba na Série B

Em 14 rodadas, o Coritiba ocupa a vice-liderança da Série B, com 27 pontos, a dois do líder Goiás. O Coxa está invicto há sete confrontos, com cinco vitórias e dois empates.