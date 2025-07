Coritiba não exerce opção de compra e libera atacante na Série B

O Coritiba não exerceu a opção de compra, e o atacante Júnior Brumado não atuará mais com a camisa alviverde. Emprestado pelo Midtjylland, da Dinamarca, ele tem sondagens e pode atuar na Série B por outro time brasileiro.

O Coxa informou nesta terça-feira (1) que o empréstimo se encerrou em 30 de junho. O clube tinha preferência para comprá-lo por cerca de R$ 5 milhões, mas indicou meses antes que não faria o investimento.

Contratado em julho do ano passado, Brumado marcou sete gols e deu três assistências em 31 jogos. Nesta temporada, ele perdeu espaço com a chegada do técnico Mozart e até passou a treinar em separado, entre fevereiro e abril - foram dois gols e duas assistências em 12 partidas, sendo três como titular.

No elenco, a comissão técnica conta com Dellatorre e Gustavo Coutinho para a posição, mas os dois não se firmaram e alternam entre titularidade e banco de reservas. O primeiro não marca desde 15 de fevereiro, e o segundo vive jejum de 2 de maio até aqui. A outra alternativa é Iury Castilho, que joga pelo lado esquerdo do ataque, mas também atuava centralizado no Mirassol.

O último confronto de Brumado foi em 10 de maio, na derrota por 1 a 0 para o Goiás, pela sétima rodada da Segundona. Como já tinha feito seis jogos, o atleta pediu para sequer ser relacionado e não atingir o limite de sete partidas na Série B.

Nos últimos meses, com a sinalização de que o Coritiba não pagaria o valor pela compra, alguns clubes da Série B passaram a entrar em contato. O atacante de 26 anos já sinalizou que prefere ficar no futebol brasileiro do que retornar para a Dinamarca.

Carreira de Júnior Brumado

Júnior Brumado jogou pelo Bahia, entre base e profissional, de 2014 a 2019. Foto: Felipe Oliveira/E.C Bahia

Criado e revelado pelo Bahia, Júnior Brumado tem passagem pela Seleção Brasileira sub-20 e marcou cinco gols em 37 jogos pelo Esquadrão de Aço. No início de 2019, o Midtjylland pagou R$ 9,5 milhões pela transação.

Na Europa, ele jogou cinco temporadas no futebol dinamarquês (Midtjylland e Sikeborg) e uma no futebol alemão (Hansa Rostock). Ao todo, no Velho Continente, ele fez 19 gols em 126 partidas.

Coritiba na Série B

Em 14 rodadas, o Coritiba ocupa a vice-liderança da Série B, com 27 pontos, a dois do líder Goiás. O Coxa está invicto há sete confrontos, com cinco vitórias e dois empates.