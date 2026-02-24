Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela quarta rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Depois do período de jogos pelos estaduais, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Mineirão. As equipes se encontram em duelo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.
Relacionadas
Ficha do jogo
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
A Raposa busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite é lanterna no torneio, com apenas um ponto somado, no empate em 2 a 2 contra o Mirassol na última rodada. Antes, o Cabuloso foi goleado por 4 a 0 pelo Botafogo e derrotado pelo Coritiba no Mineirão por 2 a 1.
No entanto, pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem obtido resultados melhores. A equipe venceu seus últimos três jogos pela competição. No último fim de semana, bateu o Pouso Alegre por 2 a 1 pelo primeiro jogo da semifinal.
Do lado paulista, o Corinthians vive um bom cenário no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro está na quinta colocação, com seis pontos somados, com duas vitórias e uma derrota. Na última rodada, o Timão bateu o Athletico-PR, fora de casa, por 1 a 0.
No Paulistão, o time comandado por Dorival Júnior garantiu vaga na semifinal no último fim de semana em um jogo emocionante. O Corinthians empatou com a Portuguesa em 1 a 1, com gol de Vitinho nos acréscimos, e garantiu a vaga nos pênaltis.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X CORINTHIANS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 4ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 25 de fevereiro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge (Néiser Villareal) e Wanderson (Arroyo).
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Charles, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Vitinho e Memphis (Gui Negão)
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias