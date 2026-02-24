Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Depois do período de jogos pelos estaduais, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Mineirão. As equipes se encontram em duelo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.

A Raposa busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite é lanterna no torneio, com apenas um ponto somado, no empate em 2 a 2 contra o Mirassol na última rodada. Antes, o Cabuloso foi goleado por 4 a 0 pelo Botafogo e derrotado pelo Coritiba no Mineirão por 2 a 1.

No entanto, pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem obtido resultados melhores. A equipe venceu seus últimos três jogos pela competição. No último fim de semana, bateu o Pouso Alegre por 2 a 1 pelo primeiro jogo da semifinal.

Do lado paulista, o Corinthians vive um bom cenário no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro está na quinta colocação, com seis pontos somados, com duas vitórias e uma derrota. Na última rodada, o Timão bateu o Athletico-PR, fora de casa, por 1 a 0.

No Paulistão, o time comandado por Dorival Júnior garantiu vaga na semifinal no último fim de semana em um jogo emocionante. O Corinthians empatou com a Portuguesa em 1 a 1, com gol de Vitinho nos acréscimos, e garantiu a vaga nos pênaltis.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 4ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 25 de fevereiro, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge (Néiser Villareal) e Wanderson (Arroyo).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Charles, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Vitinho e Memphis (Gui Negão)

Cruzeiro x Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

