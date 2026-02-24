O Vasco quer agir rápido para definir o substituto de Fernando Diniz e já tem um nome como prioridade: Renato Gaúcho. A diretoria cruz-maltina trabalha com senso de urgência, mas também adota cautela na condução das negociações. A avaliação interna é de que a escolha precisa ser assertiva para evitar novas mudanças no comando técnico em curto prazo e garantir estabilidade ao departamento de futebol.

continua após a publicidade

O perfil buscado é de um treinador que consiga potencializar o elenco atual, já que o clube não deverá promover grandes alterações nesta janela de transferências. A ideia é encontrar um comandante capaz de extrair rendimento imediato do grupo, ajustando peças e dando padrão tático à equipe.

➡️ Quem é Bruno Lazaroni, interino que vai comandar o Vasco após a saída de Diniz

Renato Gaúcho surge como favorito por reunir fatores considerados estratégicos. Experiente no futebol brasileiro e morador do Rio de Janeiro, o treinador poderia ter negociações aceleradas. Nos bastidores, há otimismo quanto a um desfecho positivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Sem clube desde setembro de 2025, quando deixou o Fluminense após a eliminação na Copa Sul-Americana, Renato teve como ponto alto recente a campanha no Mundial de Clubes da última temporada, levando o Tricolor à semifinal da competição. O treinador é reconhecido por priorizar a posse de bola no campo ofensivo, adotar formações como o 4-2-3-1, defender pressão alta sem a bola e valorizar a troca de passes curtos, com uso frequente das jogadas pelos lados do campo.

Pedrinho, presidente do Vasco, e Admar Lopes, diretor de futebol, em coletiva para o anúncio da demissão de Fernando Diniz (Foto: Reprodução/VascoTV)

Enquanto não define o novo comandante, o Vasco será dirigido interinamente por Bruno Lazaroni, membro da comissão técnica permanente. Ele estará à frente da equipe no confronto contra o Santos Futebol Clube, na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na partida em Santos x Vasco no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A expectativa é de que a diretoria avance nas conversas nos próximos dias para anunciar o novo treinador o quanto antes e iniciar uma nova etapa na temporada.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.