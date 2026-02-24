Botafogo abre conversas pela contratação do goleiro Matheus Magalhães

O Botafogo abriu conversas pela contratação do goleiro Matheus Magalhães, do Estrela Vermelha, da Sérvia. O brasileiro, de 33 anos, chegara para brigar por posição na meta alvinegra no momento em que a diretoria identificou problemas na posição para o restante do ano.

Matheus Magalhães é titular do Estrela Vermelha e tem contrato com o clube europeu até junho de 2027. O Botafogo trata a negociação com cautela devido à dificuldade do negócio. As informações iniciais são da ESPN e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Para acertar com o goleiro, a SAF alvinegra teria de concluir toda a negociação até o dia 3 de março, data e fechamento da janela brasileira para contratações vindas do exterior. O clube tenta acelerar os processos nos últimos dias.

O goleiro foi revelado pelo América-MG e foi para o futebol europeu em 2014, quando acertou com o Braga, de Portugal, onde ficou até 2025. Antes de ser vendido ao Estrela Vermelha, Matheus Magalhães ainda passou pelo Ajax, da Holanda, por empréstimo.

Matheus Magalhães, do Estrela Vermelha, entrou na mira do Botafogo (Foto: Divulgação/Estrela Vermelha)

Botafogo com insegurança na posição

Os primeiros jogos de 2026 deixaram ponto de interrogação no gol. O experiente Neto, de 36 anos, e o jovem Léo Linck, de 24, passam por momentos de questionamentos e deram brechas. Raul, terceira opção, foi testado no Campeonato Carioca, mas ainda não teve sequência.

Até o momento, o Botafogo contratou os zagueiros Riquelme e Ythallo, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, os volantes Wallace Davi, Edenilson e Cristian Medina, além do atacante Lucas Villalba.

