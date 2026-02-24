Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro

O Corinthians finalizou a preparação para o duelo diante do Cruzeiro, que acontece nesta quarta-feira (25), às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta terça-feira (24), o Corinthians abriu as portas do CT Joaquim Grava, e a imprensa teve acesso a parte do treino. Foi possível observar que Kaio César (lesão no músculo posterior da coxa direita), Yuri Alberto (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda), Hugo (lesão no menisco) e Matheus Pereira (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda) não estarão à disposição.

A expectativa é que o treinador promova mudanças na equipe que entrou em campo na classificação contra a Portuguesa, embora ainda não tenha confirmado o time que irá a campo.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, João Pedro Tchoca e Angileri; Raniele (Charles), André, Carrillo e Rodrigo Garro; Vitinho (Dieguinho) e Gui Negão.

Cabe ressaltar que o meio-campista Zakaria Labyad, reforço da equipe para temporada, trabalhou normalmente no gramado, mas ainda não tem presença confirmada.

Corinthians em boa fase

O Corinthians vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a quinta colocação, com seis pontos, somando duas vitórias e uma derrota. Na última rodada, o Timão venceu o Athletico-PR fora de casa por 1 a 0.

No Paulistão, a equipe comandada por Dorival Júnior garantiu vaga na semifinal no último fim de semana, em um confronto emocionante. O Corinthians empatou com a Portuguesa por 1 a 1, com gol de Vitinho nos acréscimos, e assegurou a classificação nos pênaltis.

