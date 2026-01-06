menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Campeonato Paranaense 2026: veja a tabela e onde assistir aos jogos do Coritiba

Coxa inicia a busca pelo título do estadual nesta quarta-feira (7)

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 06/01/2026
20:53
Coritiba campeão Paranaense 2022
imagem cameraCoritiba tem 39 títulos paranaenses. Foto: Robson Mafra/Agif/Gazeta Press
  Matéria

O Coritiba entra em campo nesta quarta-feira (7) para estrear no Campeonato Paranaense 2026, em busca do 40º título. O Coxa recebe o Foz do Iguaçu, às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela primeira rodada.

Na primeira fase, o Coritiba ainda encara o Londrina e o São Joseense em casa, enquanto Maringá, Athletico e FC Cascavel são duelos fora de casa.

O time alviverde é o maior campeão da história do Paranaense, com 39. A última vez que levantou a taça foi em 2022.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Veja os jogos do Coritiba no Campeonato Paranaense 2026

1ª rodada

  • Coritiba x Foz do Iguaçu: quarta-feira (7), 20h30, Couto Pereira - canal Goat

2ª rodada

  • Coritiba x Londrina: sábado (10), 18h30, Couto Pereira - canal Goat

3ª rodada

  • Maringá x Coritiba: terça-feira (13), 20h, Willie Davids - canal Goat

4ª rodada

  • Athletico x Coritiba: sábado (17), 16h, Arena da Baixada - RIC Record e canal Goat

5ª rodada

  • Coritiba x São Joseense: quarta-feira (21), 20h30, Couto Pereira - canal Goat

6ª rodada

  • FC Cascavel x Coritiba: sábado (24), 16h, Olímpico - RIC Record e canal Goat

Confira a tabela da primeira fase do Campeonato Paranaense 2026

Formato do Campeonato Paranaense 2026

Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.

Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados no ano passado.

A estreia do Paranaense está marcada para 6 de janeiro, uma terça-feira. A finalíssima acontece em 7 de março, um sábado. Os jogos de mata-mata acontecerão nos finais de semana.

Grupo A

  • Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, FC Cascavel e Foz do Iguaçu

Grupo B

  • Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá

