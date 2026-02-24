Atlético-MG anuncia oficialmente o técnico argentino Eduardo Domínguez

O Atlético anunciou oficialmente, nesta terça-feira (24), a contratação do técnico argentino Eduardo Domínguez. Aos 47 anos, o treinador deixou o Estudiantes para assumir o comando do clube alvinegro com contrato válido por duas temporadas, até o fim de 2027.

O Atlético anunciou oficialmente, nesta terça-feira (24), a contratação do técnico argentino Eduardo Domínguez. Aos 47 anos, o treinador deixou o Estudiantes para assumir o comando do clube alvinegro com contrato válido por duas temporadas, até o fim de 2027.

continua após a publicidade

Domínguez se despediu do clube argentino na última sexta-feira (20), quando comandou sua última partida e foi ovacionado pela torcida. A rescisão oficial foi concluída na segunda-feira (23). O novo treinador já se juntará à delegação atleticana em Porto Alegre para acompanhar o confronto diante do Grêmio, na quarta-feira (25).

"El barba", como é conhecido, inicia os trabalhos à frente da equipe na quinta-feira (26). Assim que tiver sua situação regularizada, poderá comandar o time à beira do campo. A expectativa é que faça sua estreia no duelo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América Futebol Clube, no próximo domingo (1º), às 18h, na Arena Independência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Quem é Eduardo Domínguez, novo técnico do Atlético?

Eduardo Domínguez comandou o Estudiantes desde 2023, onde realizou um trabalho consistente. No período, como título principal conquistou o Torneo Clausura (Campeonato argentino) de 2025.

À frente da equipe, Domínguez soma 162 partidas, com 74 vitórias, 43 empates e 45 derrotas, alcançando um aproveitamento de 54,53%.

Antes de assumir o Estudiantes, o treinador acumulou passagens por Independiente, Colón, Huracán e também pelo Nacional, do Uruguai.

Números e títulos na carreira

Estudiantes de La Plata – 163 jogos, 74 vitórias, 44 empates, 45 derrotas

Independiente – 29 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 10 derrotas

Colón (2020–2021) – 56 jogos, 28 vitórias, 12 empates, 16 derrotas

Club Nacional – 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas

Colón (2017–2018) – 65 jogos, 28 vitórias, 19 empates, 18 derrotas

Huracán – 50 jogos, 17 vitórias, 20 empates, 13 derrotas

continua após a publicidade

Títulos: 2019: Supercopa Uruguaia - Nacional

2021: Copa da Liga Argentina - Colón

2023: Copa Argentina - Estudiantes

2024: Copa da Liga Argentina e Troféu de Campeões - Estudiantes

2025: Campeonato Argentino e Troféu de Campeões - Estudiantes