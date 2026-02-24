Atlético-MG anuncia oficialmente o técnico argentino Eduardo Domínguez
'El Barba' como é conhecido, assina contrato com o Galo até o fim de 2027
O Atlético anunciou oficialmente, nesta terça-feira (24), a contratação do técnico argentino Eduardo Domínguez. Aos 47 anos, o treinador deixou o Estudiantes para assumir o comando do clube alvinegro com contrato válido por duas temporadas, até o fim de 2027.
Domínguez se despediu do clube argentino na última sexta-feira (20), quando comandou sua última partida e foi ovacionado pela torcida. A rescisão oficial foi concluída na segunda-feira (23). O novo treinador já se juntará à delegação atleticana em Porto Alegre para acompanhar o confronto diante do Grêmio, na quarta-feira (25).
"El barba", como é conhecido, inicia os trabalhos à frente da equipe na quinta-feira (26). Assim que tiver sua situação regularizada, poderá comandar o time à beira do campo. A expectativa é que faça sua estreia no duelo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América Futebol Clube, no próximo domingo (1º), às 18h, na Arena Independência.
Quem é Eduardo Domínguez, novo técnico do Atlético?
Eduardo Domínguez comandou o Estudiantes desde 2023, onde realizou um trabalho consistente. No período, como título principal conquistou o Torneo Clausura (Campeonato argentino) de 2025.
À frente da equipe, Domínguez soma 162 partidas, com 74 vitórias, 43 empates e 45 derrotas, alcançando um aproveitamento de 54,53%.
Antes de assumir o Estudiantes, o treinador acumulou passagens por Independiente, Colón, Huracán e também pelo Nacional, do Uruguai.
Números e títulos na carreira
Estudiantes de La Plata – 163 jogos, 74 vitórias, 44 empates, 45 derrotas
Independiente – 29 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 10 derrotas
Colón (2020–2021) – 56 jogos, 28 vitórias, 12 empates, 16 derrotas
Club Nacional – 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas
Colón (2017–2018) – 65 jogos, 28 vitórias, 19 empates, 18 derrotas
Huracán – 50 jogos, 17 vitórias, 20 empates, 13 derrotas
Títulos: 2019: Supercopa Uruguaia - Nacional
2021: Copa da Liga Argentina - Colón
2023: Copa Argentina - Estudiantes
2024: Copa da Liga Argentina e Troféu de Campeões - Estudiantes
2025: Campeonato Argentino e Troféu de Campeões - Estudiantes
