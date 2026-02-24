O Fluminense se aproximou da contratação de Gabriel Ávalos, atacante do Independiente. O atacante é um pedido de Zubeldía à diretoria. Ambos tem papel importante para a concretização do negócio. Ávalos chegaria para compor a lacuna deixada por Everaldo no elenco, não impedindo a chegada do centroavante de peso prometido pelo presidente Mattheus Montenegro.

O Tricolor fez uma proposta inicial para o clube argentino, mas a oferta não foi aceita por conta da forma de pagamento. Por isso, o Flu preparou um ajuste para o Indepediente e conta com o desejo do jogador de jogar com Zubeldía e disputar mais uma Libertadores. O nome de Ávalos é um pedido do técnico argentino.

Zubeldía deseja ter no elenco com jogador com capacidade de brigar pelas bolas longas e fazer pivôs, algo semelhante ao que tinha com Everaldo. O treinador, inclusive, não queria perder o ex-camisa nove tricolor. A possível chegada seria uma alternativa às características de John Kennedy, titular e único jogador da posição no momento atual.

A contratação do paraguaio não impede a chegada de um nome de peso para a posição. O paraguaio chegaria como alternativa para o elenco e não se enquadra no perfil descrito pelo presidente Mattheus Montenegro em coletiva. O Fluminense ainda busca um nome indiscutível para assumir a titularidade.

A tendência é que as partes se acertem nos próximos dias. A ausência de uma opção no banco de reservas para JK é uma preocupação grande da comissão técnica. O Fluminense entende que o desgaste excessivo será prejudicial pro desempenho do camisa nove e pode sujar a imagem do jogador com a torcida de maneira distorcida.

Busca do Fluminense por centroavante

O bom momento de John Kennedy e do coletivo como um todo deu um pouco mais de respiro para a diretoria do Fluminense na busca por um centroavante. O Tricolor não abre mão da contratação, mas entende que pode agir com mais cautela no mercado. A preferência ainda é por uma transferência na janela atual, mas a ideia de ter uma chegada apenas no meio do ano começa a fazer mais sentido internamente.

Essa possível chegada tem um nome principal: Bouanga. O Tricolor acertou todos os detalhes com o LAFC para contratar o gabonês, mas travou na falha dos norte-americanos em conseguir uma reposição. O desejo do jogador é de reforçar o Fluminense e Bouanga já comunicou o Los Angeles dessa vontade. Caso o time não consiga a respoição para dar sinal verde ao negócio, a transferência pode acontecer no meio do ano.

Com a negociação travada, o Clube das Laranjeiras passou a buscar outros nomes que estavam mapeados. O desejo é anunciar um novo nome o quanto antes, mas o bom momento do time e de JK, somado com a possibilidade da chegada de Bouanga no meio do ano, deu um pouco mais de tranquilidade para o Flu.

