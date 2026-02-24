Ancelotti acompanhará Cruzeiro x Corinthians no Mineirão

Os jogadores de Cruzeiro e Corinthians terão uma plateia especial no Mineirão nesta quarta-feira (25), além dos mais de 15 mil torcedores pagantes. O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará presente no estádio para acompanhar o duelo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta terça-feira (24), que o treinador marcará presença em Belo Horizonte para observar de perto o confronto.

continua após a publicidade

– O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, e o coordenador executivo geral de Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, estarão em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (25), para acompanhar de perto a partida entre Cruzeiro e Corinthians, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026, no Mineirão. Dando sequência ao trabalho de observação dos jogos do principal torneio nacional, o comandante da Amarelinha verá de perto um dos principais clássicos do futebol brasileiro – informou a CBF.

Carlo Ancelotti durante convocação da Seleção Brasileira para os amistosos com Tunísia e Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

📲 De olho no Lance! e na Seleção Brasileira. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Além do confronto entre mineiros e paulistas, membros da comissão de Carlo Ancelotti estarão em outra partida do Brasileirão. O coordenador técnico Juan Santos e o coordenador de preparação física, Cristiano Nunes, assistirão a Coritiba x São Paulo, no Couto Pereira.

continua após a publicidade

Quem pode ser observado em Cruzeiro x Corinthians?

Desde que assumiu a Seleção Brasileira, o treinador italiano já convocou, da Raposa, o atacante Kaio Jorge, e o zagueiro Fabrício Bruno. Do lado alvinegro, Hugo Souza já foi chamado pelo técnico.

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Brasil joga contra a França, no dia 26 de março.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.