O Corinthians concluiu a lista de inscritos para a estreia no Campeonato Paulista. O Timão entra em campo neste domingo (11), na Neo Química Arena, às 16h, contra a Ponte Preta.

Ao todo, a lista, dividida em "A" e "B", conta com 29 jogadores. A lista "A" tem 21 atletas entre os 35 possíveis de serem inscritos. A comissão técnica de Dorival Júnior pode acrescentar novos nomes até 13 de fevereiro.

José Martinez, titular da equipe na temporada passada, não foi inscrito no momento. O venezuelano passava férias em seu país natal e precisa reemitir o passaporte, o que o impossibilita de retornar ao Brasil.

O zagueiro Félix Torres, que negocia um empréstimo ao Internacional, foi inscrito normalmente, assim como Pedro Raul, que retornou de empréstimo e está à disposição de Dorival.

Por fim, os destaques do Corinthians no ano passado, responsáveis pelo título da Copa do Brasil, Hugo Souza, Memphis Depay e Yuri Alberto, estão inscritos. No entanto, apenas o goleiro deve entrar em campo contra a Macaca.

Corinthians estreia diante da Ponte Preta (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja abaixo as listas de inscritos do Corinthians:

Lista A:

Goleiros: Hugo Souza, Kauê e Matheus Donelli Laterais: Matheuzinho, Matheus Bidu e Hugo Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca Meio-campistas: Raniele, Carrillo, Charles, Rodrigo Garro e Ryan Atacantes: Memphis Depay, Yuri Alberto, Vitinho, Pedro Raul e Kayke

Inscritos na Lista B:

Goleiro: Felipe Longo Lateral: Jacaré Meio-campistas: Breno Bidon, Gui Amorim, André, Dieguinho e Luiz Gustavo Atacantes: Gui Negão

Formato do Paulistão

A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.

O Pote A reúne os maiores campeões estaduais: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. O Pote B conta com São Bernardo, Novorizontino, Bragantino e Mirassol, que terminaram o Paulistão de 2025 entre a quinta e a oitava colocação. No Pote C estão Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa, classificados entre o nono e o 12º lugar na última edição. Já o Pote D é formado por Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, além de Capivariano e Primavera, que subiram da Série A2.