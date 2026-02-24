São Paulo tem novo trio de desfalques contra o Coritiba; veja provável escalação
Tricolor vai a campo nesta quarta-feira, dia 25
O São Paulo terá três desfalques confirmados para enfrentar o Coritiba nesta quarta-feira, dia 25. O Tricolor não contará com Alisson, Danielzinho e Lucca. Alisson enfrenta uma virose, enquanto Danielzinho apresentou desgaste físico elevado. Lucca, opção no setor ofensivo, trata dores na coxa esquerda. Mesmo assim, Danielzinho e Lucca treinaram na parte da manhã.
O trio não esteve presente no treino com o restante do elenco nesta tarde, que teve uma etapa aberta para a imprensa no SuperCT.
Para o confronto, Hernán Crespo deve optar por uma escalação alternativa. No domingo, a equipe encara o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista, em duelo marcado para a Arena Barueri.
O São Paulo está invicto no Campeonato Brasileiro. Com sete pontos, é vice-líder na tabela da competição. O jogo contra o Coritiba acontecerá no Couto Pereira.
A vitória do São Paulo sobre o RB Bragantino, por 2 a 1, no último sábado (21), pelas quartas de final do Paulistão, aumentou a sequência positiva de jogos do time sob o comando de Hernán Crespo, que chegou ao clube em julho do ano passado. Agora, são sete jogos sem perder nesta temporada de 2026 e um gás a mais antes de disputar a semifinal do Estadual.
Veja provável escalação do São Paulo
Um possível time do São Paulo pode ser formado por Rafael; Maik, Doria, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antonio; Lucas, Luciano e Tapia.
