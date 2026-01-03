O elenco do Corinthians se reapresentou neste sábado (3), no CT Dr. Joaquim Grava. José Martínez não participou e irá desfalcar a equipe por mais tempo. O venezuelano precisa fazer a reemissão de seu passaporte e está impossibilitado de retornar ao Brasil.

José Martínez passa férias com a família na Venezuela. A diretoria identificou a necessidade de reemissão ainda em setembro de 2025 e entrou em contato a embaixada do país em Brasília e em São Paulo. Desta maneira, o prazo era de seis meses.

O jogador iniciou o processo burocrático, e o Corinthians acompanha de perto o desenrolar dos fatos. Neste sábado (3), os EUA lançaram um ataque militar de grande escala a Caracas, capital da Venezuela, que ocasionou na captura do presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cilia Flores, segundo anunciado pelo mandatário do país norte-americano, Donald Trump.

As primeiras horas após a captura trouxeram um clima de indefinição no país sul-americano. Não há uma confirmação clara de quem é o novo presidente do país. Teoricamente, a nova presidente do país é Delcy Rodríguez, vice-presidente de Maduro, que atualmente está na Rússia. O Brasil fechou as fronteiras terrestres com a Venezuela.

José Martínez está na Venezuela e impedido de retornar ao Brasil (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Baixas

Martínez é a segunda baixa do Corinthians na reapresentação. Yuri Alberto viajou à Itália, para a emissão de seu passaporte europeu, e só irá treinar no próximo final de semana. A estreia do Timão em 2026 será no dia 11, domingo, contra a Ponte Preta, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Jogadores do Corinthians que se reapresentaram neste sábado (3)