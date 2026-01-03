menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Como ataque dos EUA contra a Venezuela pode atrasar retorno de Martínez ao Corinthians

Reemissão do passaporte já havia prejudicado reapresentação do jogador, que tem situação indefinida após este sábado

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
14:41
José Martínez Corinthians
imagem cameraJosé Martínez está na Venezuela (Foto: Rebeca Schumacker/AGENCIA ENQUADRAR)
O elenco do Corinthians se reapresentou neste sábado (3), no CT Dr. Joaquim Grava. José Martínez não participou e irá desfalcar a equipe por mais tempo. O venezuelano precisa fazer a reemissão de seu passaporte e está impossibilitado de retornar ao Brasil.

José Martínez passa férias com a família na Venezuela. A diretoria identificou a necessidade de reemissão ainda em setembro de 2025 e entrou em contato a embaixada do país em Brasília e em São Paulo. Desta maneira, o prazo era de seis meses.

O jogador iniciou o processo burocrático, e o Corinthians acompanha de perto o desenrolar dos fatos. Neste sábado (3), os EUA lançaram um ataque militar de grande escala a Caracas, capital da Venezuela, que ocasionou na captura do presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cilia Flores, segundo anunciado pelo mandatário do país norte-americano, Donald Trump.

As primeiras horas após a captura trouxeram um clima de indefinição no país sul-americano. Não há uma confirmação clara de quem é o novo presidente do país. Teoricamente, a nova presidente do país é Delcy Rodríguez, vice-presidente de Maduro, que atualmente está na Rússia. O Brasil fechou as fronteiras terrestres com a Venezuela.

Baixas

Martínez é a segunda baixa do Corinthians na reapresentação. Yuri Alberto viajou à Itália, para a emissão de seu passaporte europeu, e só irá treinar no próximo final de semana. A estreia do Timão em 2026 será no dia 11, domingo, contra a Ponte Preta, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Jogadores do Corinthians que se reapresentaram neste sábado (3)

  1. Goleiros – Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê e Matheus Donelli
  2. Laterais – Hugo, Matheus Bidu e Matheuzinho
  3. Zagueiros – André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro
  4. Meio-campistas – André, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan
  5. Atacantes – Gui Negão, Kayke, Pedro Raul, Memphis e Vitinho

