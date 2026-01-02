Pedro Raul se reapresenta ao Corinthians em meio à indefinição
O elenco do Corinthians irá se reapresentar neste sábado (3), no CT Dr. Joaquim Grava, visando à preparação para 2026. Entre os atletas confirmados para o início da pré-temporada está o centroavante Pedro Raul, que retorna de empréstimo do Ceará.
O atacante tem contrato com o Timão até o fim de 2028. Pedro Raul foi emprestado ao Ceará ainda em fevereiro do último ano. Na equipe, disputou 45 jogos e marcou 17 gols. A equipe nordestina foi rebaixada para a Série B do Brasileirão e o jogador retornou ao Corinthians.
Pedro Raul recebeu sondagens de outros clubes brasileiros após o fim da temporada. Um deles foi o Internacional, que segue interessado. A multa rescisória do atacante está fixada em R$ 300 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros (cerca de R$ 634,9 milhões) para o exterior.
Nova chance?
O atacante disputou 39 jogos pelo Corinthians entre 2024 e 2025, período em que marcou quatro gols e deu duas assistências. O centroavante terá a chance de provar a Dorival Júnior que pode seguir no clube alvinegro. O Corinthians está proibido de inscrever novos jogadores por conta de um transfer ban, fator que favorece sua permanência.
Por outro lado, a diretoria pretende economizar R$ 6 milhões mensais com a folha salarial de jogadores. Pedro Raul teria que disputar posição com Yuri Alberto e Gui Negão, que terminaram a temporada em alta.
Além de Pedro Raul, Fagner e Alex Santana também tiveram seus empréstimos encerrados ao fim de 2025. O lateral-direito negocia uma rescisão amigável com o Corinthians para seguir no Cruzeiro e não se reapresentará com o elenco. Já o volante deve retornar para os primeiros trabalhos.
