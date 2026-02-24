menu hamburguer
Perfil de Artur Jorge agrada ao Vasco, mas é improvável que o treinador deixe o Al-Rayyan

Artur Jorge foi campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2024 com o Botafogo.

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/02/2026
15:23
Artur Jorge orienta Botafogo na final da Libertadores contra o Atlético-MG
Artur Jorge orienta Botafogo na final da Libertadores contra o Atlético-MG (Foto: Luis Robayo/AFP)
O Vasco segue em busca de um treinador para substituir Fernando Diniz no comando da equipe. Entre os nomes que agradam à diretoria cruz-maltina está o português Artur Jorge, que se encaixa no perfil desejado pelo clube. A informação sobre o interesse foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.

No entanto, o Lance! apurou que a negociação é considerada improvável neste momento. O treinador tem contrato com o clube catariano até meados de 2027, e o Vasco precisaria arcar com uma multa rescisória elevada para viabilizar a contratação, o que torna o cenário pouco provável.

Artur Jorge comandou o Botafogo em 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Artur Jorge comandou o Botafogo em 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Artur Jorge ganhou destaque no futebol brasileiro após conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2024 com o Botafogo. Atualmente, ele comanda o Al-Rayyan, do Catar.

Renato Gaúcho é opção para o Vasco

Outro treinador que agrada ao Vasco é Renato Gaúcho.  A avaliação interna é de que a escolha precisa ser assertiva para evitar novas mudanças no comando técnico em curto prazo e garantir estabilidade ao departamento de futebol.

Renato Gaúcho Fluminense Bahia Copa do Brasil
Renato Gaúcho durante duelo entre Fluminense e Bahia pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Sem clube desde setembro de 2025, quando deixou o Fluminense após a eliminação na Copa Sul-Americana, Renato teve como ponto alto recente a campanha no Mundial de Clubes da última temporada, levando o Tricolor à semifinal da competição. O treinador é reconhecido por priorizar a posse de bola no campo ofensivo, adotar formações como o 4-2-3-1, defender pressão alta sem a bola e valorizar a troca de passes curtos, com uso frequente das jogadas pelos lados do campo.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

