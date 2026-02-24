Perfil de Artur Jorge agrada ao Vasco, mas é improvável que o treinador deixe o Al-Rayyan
Artur Jorge foi campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2024 com o Botafogo.
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco segue em busca de um treinador para substituir Fernando Diniz no comando da equipe. Entre os nomes que agradam à diretoria cruz-maltina está o português Artur Jorge, que se encaixa no perfil desejado pelo clube. A informação sobre o interesse foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.
Torcedores do Vasco apontam substituto ideal para Fernando Diniz
Fora de Campo
Broncas, vice-campeonato, Rayan e oscilações: a segunda passagem de Diniz no Vasco
Vasco
Ferj divulga súmula de Vasco x Fluminense com expulsão de Zubeldía: ‘Partiu pra cima’
Fluminense
No entanto, o Lance! apurou que a negociação é considerada improvável neste momento. O treinador tem contrato com o clube catariano até meados de 2027, e o Vasco precisaria arcar com uma multa rescisória elevada para viabilizar a contratação, o que torna o cenário pouco provável.
➡️ Quem é Bruno Lazaroni, interino que vai comandar o Vasco após a saída de Diniz
➡️ Aposte na partida em Santos x Vasco no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Artur Jorge ganhou destaque no futebol brasileiro após conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2024 com o Botafogo. Atualmente, ele comanda o Al-Rayyan, do Catar.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Renato Gaúcho é opção para o Vasco
Outro treinador que agrada ao Vasco é Renato Gaúcho. A avaliação interna é de que a escolha precisa ser assertiva para evitar novas mudanças no comando técnico em curto prazo e garantir estabilidade ao departamento de futebol.
Sem clube desde setembro de 2025, quando deixou o Fluminense após a eliminação na Copa Sul-Americana, Renato teve como ponto alto recente a campanha no Mundial de Clubes da última temporada, levando o Tricolor à semifinal da competição. O treinador é reconhecido por priorizar a posse de bola no campo ofensivo, adotar formações como o 4-2-3-1, defender pressão alta sem a bola e valorizar a troca de passes curtos, com uso frequente das jogadas pelos lados do campo.
Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias