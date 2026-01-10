Bahia reage à investida do Corinthians e renova com joia da base

O destaque do jovem Ruan Pablo, de 17 anos, com a camisa do Bahia e da seleção brasileira sub-17 tem atraído interesse de diversos clubes, mas o Tricolor reforçou a proteção ao seu prodígio e renovou o vínculo do atacante até o fim de 2030.

A reportagem do Lance! apurou que o Corinthians tentou pagar a multa de R$ 41 milhões (valor para o mercado interno) para tirar o atleta do Bahia, principalmente depois da Copa do Mundo Sub-17. As informações foram inicialmente divulgadas pelo site ge. Vale lembrar que Ruan Pablo ainda tem uma multa de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) caso algum time do exterior queira contratá-lo.

Mesmo sem receber muitas oportunidades na equipe profissional do Bahia, Ruan Pablo é constantemente relacionado por Rogério Ceni e brilha ao ser acionado nas categorias de base. O jovem chamou a atenção na Copa do Mundo Sub-17 disputada em novembro do ano passado, com dois gols e uma assistência em oito partidas.

Ruan Pablo guarda a marca de ter sido o jogador mais jovem da história do Bahia a estrear pelo time profissional, ainda em 2024, na partida da 19ª rodada do Brasileirão contra o Atlético-GO. À época, ele tinha acabado de completar 16 anos e ficou cinco minutos em campo. Desde então, Ruan fez mais 14 partidas com o time principal e marcou um gol no Campeonato Baiano do ano passado, na vitória por 3 a 1 contra o Jequié.

Ruan Pablo em ação contra o Grêimo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Bahia e Corinthians já entraram em atrito

Muitos ainda consideram essa investida do Corinthians em Ruan Pablo como uma espécie de "vingança" depois que o Bahia pagou a multa da joia corintiana Kauê Furquim (estipulada em R$ 14 milhões) no ano passado. O caso gerou atrito entre as duas equipes e a diretoria do Timão chegou a romper relações com o Tricolor baiano. Clique aqui e entenda o caso.