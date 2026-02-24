Atlético-MG costuma ter dificuldades jogando na Arena do Grêmio: confira retrospecto

Nesta quarta-feira (25), o Atlético enfrenta o Grêmio, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca a primeira vitória na competição e tenta melhorar o retrospecto desfavorável atuando na casa do Tricolor Gaúcho.

Nesta quarta-feira (25), o Atlético enfrenta o Grêmio, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca a primeira vitória na competição e tenta melhorar o retrospecto desfavorável atuando na casa do Tricolor Gaúcho.

Inaugurada em 2012, a Arena do Grêmio passou a ser o novo estádio do clube após a saída do Estádio Olímpico. Desde então, Atlético e Grêmio já se enfrentaram 12 vezes no local, com ampla vantagem para os mandantes: são sete vitórias gremistas, três empates e apenas duas vitórias atleticanas.

Curiosamente, o primeiro confronto entre as equipes na Arena terminou com triunfo do Galo. Pela 21ª rodada do Brasileirão de 2013, o Atlético venceu por 1 a 0, com gol do atacante Fernandinho.

Depois desse resultado, o time mineiro enfrentou um longo jejum de mais de dez anos sem vencer o Grêmio em Porto Alegre. A quebra dessa sequência negativa aconteceu apenas em 2024, na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético venceu de virada por 3 a 2.

Já no confronto mais recente na capital gaúcha, válido pela 1ª rodada do Brasileirão de 2025, o Grêmio voltou a levar a melhor e venceu por 2 a 1.

Retrospecto geral entre Atlético e Grêmio em Porto Alegre

No retrospecto geral dos confrontos realizados em Porto Alegre, a vantagem do Grêmio é ainda mais ampla. Ao longo da história, o Atlético venceu apenas seis partidas atuando na capital gaúcha. Além disso, foram 22 derrotas e 10 empates diante do Tricolor.

O primeiro duelo entre Grêmio e Atlético em Porto Alegre ocorreu em 25 de outubro de 1959, pela partida de volta das quartas de final da Taça Brasil. No confronto de ida, em Belo Horizonte, o Grêmio havia construído grande vantagem ao vencer por 4 a 1. No jogo decisivo, confirmou a classificação com nova vitória, desta vez por 1 a 0, com gol de Gessy.