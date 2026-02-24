Cruzeiro anuncia contratação de jovem que se destacou na Copinha; saiba detalhes
O jovem se destacou pelo Osasco Audax
O Cruzeiro anunciou na tarde desta terça-feira (24) a contratação do jovem Caio César, de 18 anos. O lateral-direito, que se destacou na última edição da Copinha pelo Osasco Audax, assinou com a Raposa por duas temporadas.
Ele chega já com contrato profissional, mas irá compor o elenco Sub-20 do Cabuloso, comandado por Mairon César.
Segundo apurou o Lance!, o Cruzeiro trocou informações sobre o jogador com seu staff durante a disputa da última Copinha. Posteriormente, acabada a competição, a direção acertou com o atleta e assinou vínculo nesta terça-feira.
– O Cruzeiro assinou o contrato profissional com o atleta de 18 anos, Caio César, até janeiro de 2028! 🦊✍️ O lateral direito, que estava no Grêmio Osasco Audax-SP, chega para compor o grupo Sub-20 Celeste! Vamos juntos, #CriaDaToca! – publicou o Cruzeiro em suas redes sociais.
Trajetória de Caio César
Nascido em 2007, Caio César Andrade da Silva começou sua trajetória no futebol justamente no Grêmio Osasco Audax. Destaque no Sub-17 em 2024, ele marcou dois gols em 16 partidas disputadas. No ano seguinte, já promovido ao Sub-20, ganhou espaço e atuou 19 vezes, com um gol marcado.
Nesta temporada, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior como titular. A equipe dele, porém, caiu na segunda fase da competição. Agora Caio César irá disputar vaga com Ivanilson e Otávio Gabriel na equipe comandada por Mairon César.
