Cruzeiro anuncia contratação de jovem que se destacou na Copinha; saiba detalhes

O jovem se destacou pelo Osasco Audax

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 24/02/2026
16:29
Caio César (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
O Cruzeiro anunciou na tarde desta terça-feira (24) a contratação do jovem Caio César, de 18 anos. O lateral-direito, que se destacou na última edição da Copinha pelo Osasco Audax, assinou com a Raposa por duas temporadas.

Ele chega já com contrato profissional, mas irá compor o elenco Sub-20 do Cabuloso, comandado por Mairon César.

Segundo apurou o Lance!, o Cruzeiro trocou informações sobre o jogador com seu staff durante a disputa da última Copinha. Posteriormente, acabada a competição, a direção acertou com o atleta e assinou vínculo nesta terça-feira.

– O Cruzeiro assinou o contrato profissional com o atleta de 18 anos, Caio César, até janeiro de 2028! 🦊✍️ O lateral direito, que estava no Grêmio Osasco Audax-SP, chega para compor o grupo Sub-20 Celeste! Vamos juntos, #CriaDaToca! – publicou o Cruzeiro em suas redes sociais.

Caio César (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Trajetória de Caio César

Nascido em 2007, Caio César Andrade da Silva começou sua trajetória no futebol justamente no Grêmio Osasco Audax. Destaque no Sub-17 em 2024, ele marcou dois gols em 16 partidas disputadas. No ano seguinte, já promovido ao Sub-20, ganhou espaço e atuou 19 vezes, com um gol marcado.

Nesta temporada, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior como titular. A equipe dele, porém, caiu na segunda fase da competição. Agora Caio César irá disputar vaga com Ivanilson e Otávio Gabriel na equipe comandada por Mairon César.

