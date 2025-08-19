Odair Hellmann se recusa a falar que Athletico briga contra o rebaixamento à Série C

O técnico Odair Hellmann se recusa a falar que o Athletico briga contra o rebaixamento à Série C. O Furacão empatou com o Cuiabá em 1 a 1 na Arena da Baixada, pela 22ª rodada, e segue próximo da zona de rebaixamento da Série B.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Athletico até saiu na frente, com gol de Renan Peixoto, aos 46 minutos do segundo tempo, mas levou a igualdade dois minutos depois, com Matheusinho. Com o tropeço, o time rubro-negro acumula sete jogos sem vencer na Segundona, com quatro empates e três derrotas.

- Se alguém aqui dentro falar em Série C, tem que ser mandado embora agora. Se alguém pensar, trouxer essa situação aqui para dentro, ou imaginar que vai cair para a Série C faltando 16 rodadas, esse profissional não pode estar representando o Athletico. Se eu falar em Série C, eu tenho que ser mandado embora. E, se alguém falar próximo de mim, está fora também - afirmou, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

O Athletico ocupa a 12ª posição, com 27 pontos, e pode cair mais duas colocações no complemento da rodada. A distância para o Volta Redonda, que abre o Z-4, é de cinco pontos, enquanto para o G-4 subiu para nove pontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de rebaixamento do Furacão é de 18,2%. É o oitavo time com mais risco de queda em 22 jogos. Para subir, a chance é de apenas 2,4%.

continua após a publicidade

Athletico 1x1 Cuiabá: Matheusinho empata nos acréscimos, na Arena da Baixada. Foto: Ascom Dourado

Odair Hellmann é mantido no cargo do Athletico

Mesmo em má fase e em jejum de resultados, a diretoria atleticana segue com Odair Hellmann no cargo. Em 14 jogos, ele tem três vitórias, cinco empates e seis derrotas, em aproveitamento de 33,3%.

Além da Série B, o Athletico está nas quartas de final da Copa do Brasil e enfrenta o Corinthians em 27 de agosto (casa) e 11 de setembro (fora).

- Eu não vou largar. Meu cargo é da diretoria, mas eu nunca desisti na minha vida. Para chegar até aqui foi muito difícil e eu não vou entregar para ninguém. Se me tirarem, tudo bem. Mas eu entregar para alguém? Jamais. Quantos querem meu lugar? Qual é o tamanho da minha história para estar aqui hoje? Em nenhum momento da minha vida, eu desisti e não vai ser neste. Não é da minha característica, não é da minha história. Jamais entregarei, em qualquer situação - completou.

Athletico tem a defesa mais vazada da Série B

O Athletico fechou pela segunda rodada seguida como a pior defesa da Série B. Em 22 jogos, o time rubro-negro sofreu 32 gols, em uma média de 1,45 por partida.

Sem Léo Pelé, machucado por um mês, o técnico Odair Hellmann agora tem Belezi, Arthur Dias e Habraão como alternativas disponíveis. Aguirre segue no departamento médico, enquanto Tobias Figueiredo já foi liberado para buscar outro clube. Marcão, da base, também é opção.

Em dois dos últimos três jogos, Odair Hellmann utilizou os laterais Gastón Benavídez e Esquivel improvisados na zaga, ao lado de Léo Pelé.

➡️ Veja as notícias do Athletico

Por outro lado, o Furacão tem o terceiro melhor ataque da Segundona: 28 gols em 22 partidas, ao lado do Goiás. Chapecoense (30) e Avaí (29) estão à frente.

Próximos jogos do Athletico