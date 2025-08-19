Atacante sem espaço no Corinthians vê valor de mercado despencar
Héctor Hernández está em baixa e pode sair
O atacante espanhol Héctor Hernández, do Corinthians, vive um momento turbulento no clube. Sem espaço na equipe do técnico Dorival Júnior, o jogador deve deixar o Timão em meio turbulência, marcada também pela queda de seu valor de mercado.
Em junho de 2024, quando defendia o GD Chaves, de Portugal, o valor de mercado de Héctor era de 2 milhões de euros. Ao chegar ao Corinthians, esse valor caiu para 1,7 milhão de euros. Atualmente, em meio à fase difícil no clube paulista, seu valor alcançou o nível mais baixo: 1 milhão de euros. A informação é do Transfermarkt, site fundado em 2000, dedicado ao futebol e à avaliação de valores de mercado de jogadores.
O centroavante espanhol não entra em campo desde o empate por 1 a 1 com o Grêmio, em junho, antes da parada do calendário nacional para o Mundial de Clubes da FIFA. Além disso, não é relacionado desde julho, quando o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro. Após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, no último sábado (16), Dorival Júnior comentou sobre a ausência de Héctor e afirmou que o assunto precisa ser debatido com Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube.
Contra o Bahia, Dorival optou por escalar um ataque formado por Kayke e Gui Negão, dois jovens da base, deixando de lado o experiente atacante de 29 anos. Até o momento, Héctor Hernández marcou apenas dois gols em 34 partidas pelo Timão.
Carreira antes do Corinthians
Héctor Hernández, nascido em 14 de setembro de 1995 em Las Palmas de Gran Canaria, Espanha, tem 1,80 m e atua como centroavante. O atacante chegou a defender a Seleção Espanhola Sub-19 e foi formado pelo Atlético de Madrid.
Ao longo de sua carreira, Hernández passou por clubes como Elche, Albacete, Málaga, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada e Cultural Leonesa, antes de retornar ao Rayo Majadahonda e, posteriormente, se transferir para o CD Chaves, de Portugal.
