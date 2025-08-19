menu hamburguer
Atacante sem espaço no Corinthians vê valor de mercado despencar

Héctor Hernández está em baixa e pode sair

Héctor Hernández vive fase difícil no Corinthians (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem cameraHéctor Hernández vive fase difícil no Corinthians (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 19/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante espanhol Héctor Hernández, do Corinthians, vive um momento turbulento no clube. Sem espaço na equipe do técnico Dorival Júnior, o jogador deve deixar o Timão em meio turbulência, marcada também pela queda de seu valor de mercado.

Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Em junho de 2024, quando defendia o GD Chaves, de Portugal, o valor de mercado de Héctor era de 2 milhões de euros. Ao chegar ao Corinthians, esse valor caiu para 1,7 milhão de euros. Atualmente, em meio à fase difícil no clube paulista, seu valor alcançou o nível mais baixo: 1 milhão de euros. A informação é do Transfermarkt, site fundado em 2000, dedicado ao futebol e à avaliação de valores de mercado de jogadores.

O centroavante espanhol não entra em campo desde o empate por 1 a 1 com o Grêmio, em junho, antes da parada do calendário nacional para o Mundial de Clubes da FIFA. Além disso, não é relacionado desde julho, quando o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro. Após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, no último sábado (16), Dorival Júnior comentou sobre a ausência de Héctor e afirmou que o assunto precisa ser debatido com Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube.

Contra o Bahia, Dorival optou por escalar um ataque formado por Kayke e Gui Negão, dois jovens da base, deixando de lado o experiente atacante de 29 anos. Até o momento, Héctor Hernández marcou apenas dois gols em 34 partidas pelo Timão.

Héctor Hernández
Atacante espanhol não joga desde junho (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Carreira antes do Corinthians

Héctor Hernández, nascido em 14 de setembro de 1995 em Las Palmas de Gran Canaria, Espanha, tem 1,80 m e atua como centroavante. O atacante chegou a defender a Seleção Espanhola Sub-19 e foi formado pelo Atlético de Madrid.

Ao longo de sua carreira, Hernández passou por clubes como Elche, Albacete, Málaga, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada e Cultural Leonesa, antes de retornar ao Rayo Majadahonda e, posteriormente, se transferir para o CD Chaves, de Portugal.

