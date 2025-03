Corinthians e Palmeiras tiveram os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro adiados devido a um conflito de calendário com a final do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol (FPF) marcou o confronto de volta da decisão estadual (Corinthians x Palmeiras) para a quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), menos de 48 horas de distância para a estreia no Brasileirão. Como consequência das mudanças, São Paulo x Sport, originalmente marcado para o dia 30, foi antecipado para o dia 29, às 18h30, no Morumbi, para acomodar as alterações.

*No horário de Brasília Palmeiras x Botafogo Bahia x Corinthians São Paulo x Sport DATA ORIGINAL 29/03 às 16h30 29/03 às 18h30 30/03 às 16h NOVA DATA✅ 30/03 às 16h 30/03 às 20h 29/03 às 18h30

Sendo assim, Palmeiras x Botafogo, jogo que marcaria a abertura do Brasileirão, será disputado no domingo (30), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

A proximidade do início do Brasileirão com o término do Paulistão gerou à FPF preocupação com o descanso dos jogadores, especialmente por conta da Data Fifa, que se encerra em 25 de março, com vários atletas dos dois times convocados para suas seleções.

PALMEIRAS CORINTHIANS Estêvão (Brasil) Memphis Depay (Holanda) Richard Ríos (Colômbia) Félix Torres (Equador) Emi Martínez (Uruguai) Romero (Paraguai) Piquerez (Uruguai) José Martínez (Venezuela) Facundo Torres (Uruguai) Carrillo (Peru)

Antes do início do Brasileirão, Corinthians e Palmeiras disputam título do Paulistão

Corinthians e Palmeiras, agora, têm intervalo da Data Fifa e só voltam a se enfrentar no próximo dia 27, às 21h35 (de Brasília), pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

