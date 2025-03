Depois de estrear com derrota por 5 a 1 para o São Paulo, no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul/RS, o Grêmio busca recuperação no Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quarta-feira (19). O adversário na partida válida pela segunda rodada será o Corinthians, às 15h, no Estádio Alfredo Schürig, no CT Joaquim Grava, em São Paulo.

O técnico Fabiano Daitx teve nove dias para recuperar sua equipe desde a estreia muito abaixo do esperado. Em apenas seis minutos de jogo, o Grêmio já perdia por 2 a 0 para o São Paulo, que ainda fez mais dois gols no primeiro tempo. Na segunda etapa, Pedro Gabriel, de pênalti, descontou para o Tricolor Gaúcho, mas o Tricolor Paulista fechou a conta com mais um tento na reta final da partida.

A preparação gremista para enfrentar o Corinthians foi encerrada com treinamento na manhã de terça-feira (18), ainda em solo gaúcho. A atividade contou com orientações individuais e setorizadas, além de treino tático aproveitando a totalidade do gramado.

Se Daitx optar por repetir a escalação da estreia, o Grêmio irá a campo com Ygor; Smiley, Nathan, Murilo Tramontini e Pedro Gabriel; Zortéa e Hugo Henrique; Lian, Adrielson e Arnaldo; Riquelme.

Confira as informações do jogo entre Corinthians e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS SUB-20 X GRÊMIO SUB-20

2° RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de março de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado).