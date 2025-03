Cruzeiro terá confrontos inéditos na Copa Sul-Americana

O Cruzeiro terá adversários inéditos no Grupo E da primeira fase da Copa Sul-Americana. A Raposa nunca enfrentou Palestino, do Chile, Unión de Santa Fé, da Argentina, ou Mushuc Runa, do Equador. A estreia na competição será em 1º de abril, contra o time argentino, no Estádio 15 de Abril, que tem capacidade para 27,5 mil torcedores, na cidade de Santa Fé, às 19h (de Brasília).

O Unión de Santa Fé não vive boa fase no Campeonato Argentino: está em 13º lugar do Grupo A, com oito pontos em nove jogos. O técnico da equipe é o ex-meia Kily González, de 50 anos, campeão olímpico em 2004, em Atenas, e com passagens por Boca Juniors, Valencia, da Espanha, e Internazionale, da Itália.

Em 2020, o Unión eliminou o Atlético-MG na primeira fase da Sul-Americana. O time argentino venceu a ida por 3 a 0, em casa, e, na partida de volta, foi derrotado apenas por 2 a 0, no Independência.

Mushuc Runa tem a mesma data de fundação do Cruzeiro

O segundo adversário do Cruzeiro na Sul-Americana será o equatoriano Mushuc Runa, em 9 de abril, no Mineirão, com portões fechados, às 21h30. O clube tem a mesma data de fundação da Raposa: 2 de janeiro, mas de 2003 (82 mais novo, portanto). O nome tem origem no quíchua, uma língua indígena bastante tradicional da América do Sul, e significa “homem novo”. A equipe atua na cidade de Ambato, no centro do país, a 2.500m de altitude, mas, como o estádio local é modesto, o jogo contra o Cruzeiro será em Quito.

Ex-goleiro Éver Almeida é o técnico do Mushuc Runa, do Equador (Foto: AFP)

O Mushuc Runa está na oitava colocação do Campeonato Equatoriano, com sete pontos nas cinco primeiras rodadas, e é dirigido pelo ex-goleiro uruguaio, naturalizado paraguaio, Éver Almeida, de 76 anos. Ele é o recordista de jogos pela Copa Libertadores, com 113 atuações defendendo o gol do Olimpia, de 1973 a 1990. Como técnico, comandou o Olimpia na final da Libertadores de 2013, vencida pelo Atlético-MG.

O Palestino, do Chile, será o adversário da terceira rodada, em 24 de abril, no Estádio Nacional, às 21h30 (de Brasília), em Santiago. Atual líder do Campeonato Chileno, com 12 pontos em cinco jogos, o Palestino foi fundado em 1920, por imigrantes palestinos, e se mantém como porta-voz da luta pelos direitos da Palestina.

A equipe é treinada pelo ex-zagueiro argentino Lucas Bovaglio. Na Libertadores do ano passado, o Palestino derrotou o Flamengo em casa por 1 a 0, mas terminou em terceiro lugar no grupo e foi eliminado.

Veja a tabela detalhada dos jogos do Cruzeiro na primeira fase da Sul-Americana