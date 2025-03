A 55ª Edição do Brasileirão (se levarmos em conta o ano de 1971 que foi o primeiro a ser chamado Campeonato Brasileiro de Futebol) e a 23ª com o mesmo regulamento, que começa no próximo dia 29 de março, será um grande palco para avaliarmos o impacto dos diferentes modelos de gestão dos clubes nacionais e seus efeitos dentro de campo.

Nosso futebol vem passando por profundas transformações nos últimos anos, com a modernização das gestões e a adoção de modelos mais eficientes de administração. No entanto, ainda há clubes que resistem à mudanças e permanecem com estruturas associativas e amadoras, que em muitos desses casos, afetam diretamente a sua competitividade e sustentabilidade financeira.

Um dos principais motores dessa modernização tem sido a transformação dos clubes em Sociedades

Anônimas do Futebol (SAFs), amparados pela Lei 14.193/21, aprovada pelo Congresso Nacional. Este modelo permite maior transparência e segurança jurídica para a captação de investimentos privados.

Modelos diferentes de SAFs

Já temos mais de 90 SAFs constituídas no Brasil, nos mais diferentes modelos. O Botafogo talvez seja o exemplo mais emblemático: Com a constituição da sua SAF, o clube passou a ser gerido pelo empresário americano John Textor, o que resultou em investimentos na montagem de um elenco que tirou o Glorioso de uma fila de 30 anos em competições nacionais para conquista do título de campeão Brasileio e da libertadores de América, em 2025. A gestão centralizadora do americano, criticada por uma minoria, deixa no ar o futuro esportivo do clube de General Severiano.

Por outro lado, clubes como o Santos e o São Paulo ainda mantêm um modelo associativo tradicional, enfrentando dificuldades financeiras e problemas de gestão. O Santos, por exemplo, tem lidado com crises administrativas que impactaram diretamente no seu desempenho esportivo, culminando com o rebaixamento da equipe no ano de 2023. A vinda de Neymar para a Vila Belmiro, anunciada pelo “X” particular do seu presidente, mostra claramente uma falta de estratégia de marketing voltada para a instituição. O São Paulo, com toda sua grandeza, ainda encontra dificuldades para se modernizar completamente, convivendo com alto endividamentos e instabilidades internas, apesar do período de calmaria política.

continua após a publicidade

A modernização da gestão no futebol brasileiro não pode e nem deve se limitar à transformação em

SAFs. Clubes como Palmeiras, Flamengo e Red Bull Bragantino, mesmo sem adotarem esse modelo, têm se destacado por práticas administrativas eficientes, apostando em planejamento estratégico, categorias de base fortes e investimentos sustentáveis. O Flamengo, por exemplo, desde sua reestruturação financeira, tornou-se uma referência em gestão esportiva, com elencos competitivos e uma infraestrutura moderna. O Palmeiras, sob a gestão de Leila Pereira, também se destaca por sua organização financeira, conquista de títulos, boa governança e altos investimentos no mercado da bola.

Mais do que o modelo fiscal, tributário ou jurídico, modernizar o futebol brasileiro é investir em infraestrutura, melhorar as práticas de gestão e governança internas, capacitar profissionais, respeitar regulamentos e regras dos esporte, oferecer melhores experiências para os torcedores nos dias de jogos, melhorar a negociação de contratos publicitários e combater a violência nos estádios.

Teremos, a partir do dia 29 de março, mais uma chance de observar e avaliar se a modernização da

gestão esportiva no Brasil realmente chegou, ou se o futuro esperado pelo único (ainda) país pentacampeão mundial, ainda faz parte somente dos nossos sonhos..

Alea jact est.