Especialista em arbitragem cobra expulsão em Palmeiras x Corinthians

O especialista em arbitragem Paulo Caravina, do Lance!, analisou o contato de Talles Magno em Murilo e cobrou o árbitro Raphael por uma expulsão. Na opinião do especialista, o alvinegro, que já tinha um cartão amarelo, deveria ter recebido o segundo e ser consequentemente excluído da partida. Veja o lance e análise;

O zagueiro Murilo não escondeu o descontentamento com a derrota do Palmeiras para o Corinthians, por 1 a 0, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. O beque acredita que o Verdão jogou melhor e teve mais chances que o rival e que o placar ainda está aberto para ser revertido em Itaquera, no dia 27.

- A gente fica chateado pelo volume que a gente teve, pela quantidade de posse, principalmente no segundo tempo, quando agredimos e finalizamos bastante. A gente sai chateado pela forma que não concluímos para fazer o gol, mas temos uma identidade e vamos correr atrás, vamos trabalhar e juntar os cacos para poder reverter o resultado na casa deles - disse Murilo, após a partida.

📆Jogo de volta da final

Corinthians e Palmeiras agora têm um tempo para descansar na Data Fifa e só voltam a se enfrentar no próximo dia 27, quinta-feira, às 21h35 (de Brasília) pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.