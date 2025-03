Premiação do Paulistão 2025: quanto vale a classificação à final?

O Paulistão 2025 está chegando à sua fase decisiva, e além da busca pelo título estadual, os clubes também disputam uma premiação milionária. O Corinthians já garantiu sua vaga na final após vencer o Santos, enquanto Palmeiras e São Paulo duelam nesta segunda-feira (10) para definir o outro finalista.



💰 Quanto vale chegar à final do Paulistão?

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu os seguintes valores de premiação para os clubes que avançam na competição:

🏆 Campeão: R$ 5 milhões 🥈 Vice-campeão: R$ 1,65 milhão 🥉 3º colocado: R$ 1,08 milhão 🎖️ 4º colocado: R$ 850 mil

Além disso, os quatro grandes do estado (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos) garantiram cotas de participação de R$ 44 milhões cada, assegurando um faturamento alto desde o início do torneio.

📈 Impacto financeiro para os finalistas

Com a classificação à final, o Corinthians já assegurou pelo menos R$ 1,65 milhão, podendo chegar a um total de R$ 49 milhões em receitas caso conquiste o título.

Já para Palmeiras e São Paulo, a classificação à final representaria um aumento significativo na premiação. Se um deles chegar à decisão e conquistar o título, também poderá atingir R$ 49 milhões no total.

🏆 Paulistão: o estadual mais valioso

O Paulistão segue como o campeonato estadual com maior premiação do Brasil, superando outras competições regionais em termos financeiros. Para os clubes, além do prestígio esportivo, a premiação representa um reforço importante no caixa e pode influenciar nos investimentos para o restante da temporada.

Com uma final de peso se desenhando, os torcedores aguardam para ver quem levará a taça e embolsará a maior fatia da premiação!