Corinthians encaminha empréstimo do zagueiro Cacá para o Vitória

O Corinthians tem negociações avançadas para acertar empréstimo do zagueiro Cacá ao Vitória, da Bahia. A expectativa é que o defensor permaneça na equipe baiana até o fim da temporada. Com o Timão, seu contrato vai até dezembro de 2028.

Mesmo com negociações em andamento, Cacá esteve entre os relacionados na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, mas não entrou em campo. A possível saída do jogador, no entanto, vinha sendo discutida há algum tempo.

Cacá chegou a ser incluído na lista para a partida contra o Flamengo, na final da Supercopa Rei, mas ficou fora do time na vitória por 3 a 0 sobre o Capivariano, mesmo com a equipe atuando praticamente completa de reservas. Naquele momento, Dorival comentou sobre a possível saída do jogador.

— Tem alguma coisa em andamento, estamos aguardando o desfecho. Não posso arriscar expondo o jogador a qualquer situação — disse Dorival Jr.

Cacá teve negociações em andamento recentemente

O Athletico-PR demonstrou interesse recente na contratação em Cacá. Mesmo com pouco espaço no elenco do técnico Dorival Júnior, o Timão dificultou a saída do atleta.

No início de janeiro, o Lance! apurou que o Corinthians não liberou o zagueiro ao Furacão pois esperava receber uma oferta de venda ou, ao menos, um empréstimo remunerado.

No ano passado, Cacá disputou 31 partidas pelo Corinthians e chegou a ser titular sob o comando de Dorival Júnior. O defensor tem contrato com o clube até dezembro de 2028 e teve 90% dos direitos econômicos adquiridos por cerca de R$ 24 milhões.