São Paulo terá mais uma baixa para a próxima partida, contra a Ponte Preta, no domingo (15). O goleiro Carlos Coronel está tratando um problema de cálculo renal.

Na tarde da última quinta-feira (12), o goleiro foi encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein após relatar dores. O jogador passou por avaliação médica e, na sequência, foi submetido a um procedimento para tratar um cálculo renal. Ele recebeu alta na manhã desta sexta-feira (13) e deverá permanecer em repouso pelos próximos dias.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogador chegou como reforço nesta temporada, para ser uma segunda opção para Hernán Crespo. Com Rafael em alta, o defensor ainda não estreou.

Nesta sexta-feira (13), o time seguiu com os trabalhos pensando no confronto. No sábado, encerra a preparação.

Quanto a outros desfalques, Crespo já sabe que não pode contar com Arboleda. O zagueiro foi liberado no final da última semana para resolver problemas pessoais no Equador, ainda sem previsão de retorno. Bobadilla sofreu um trauma na coxa e ainda lida com inchaço e dores. O Lance! ouviu que as chances de jogar, no momento, são baixas.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

O que o São Paulo precisa para se classificar no Campeonato Paulista?

O São Paulo decide seu futuro no Campeonato Paulista neste fim de semana. No domingo, 15 de fevereiro, a equipe enfrenta a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli. O Tricolor ocupa a oitava colocação na tabela e pode garantir vaga nas quartas de final.

Para isso, basta uma vitória simples. Desta vez, o time não depende de combinação de resultados, mas apenas de si. Vale destacar que a Ponte Preta já está matematicamente rebaixada e somou apenas um ponto na competição.