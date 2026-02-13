O técnico Dorival Júnior ganhou novos problemas para os próximos jogos do Corinthians na temporada. Assim como ocorreu na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, o treinador não deve contar com Breno Bidon e André, dois pilares do meio-campo.

Antes da bola rolar, o clube confirmou que Breno Bidon não estava à disposição por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, enquanto André está ausente em razão de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

— É difícil ter um parâmetro (de quando voltam). Espero que seja o mais rápido possível. Acredito que, em uma semana, no máximo dez dias, vamos tê-los em condições. Recebemos o Allan depois de uma negociação difícil, temos que valorizar o departamento de futebol do clube, que não mediu esforços para que a nossa equipe buscasse reforços pontuais. De repente, ficamos sem Kaio César, Martínez, agora André e Bidon — disse Dorival.

Durante a coletiva, o treinador comentou os problemas enfrentados por Charles às vésperas do jogo contra o Red Bull Bragantino e voltou a reforçar a necessidade de reforços para a temporada.

— Ontem, não tivemos Charles no treino. O Allan fez apenas 30 minutos de trabalho e se colocou à disposição. Temos problemas no dia a dia. Quando a gente fala de ter um elenco mais composto, é em razão disso. Teremos dificuldades na montagem e recomposição de um time para outro, de uma quarta para domingo. Isso vai acontecer com várias equipes em razão dessa mudança no calendário do futebol brasileiro. Precisaremos de tempo para nos adaptar — completou.

Lateral Hugo passa por cirurgia

O lateral-esquerdo Hugo sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante a vitória diante do Capivariano. Pelas redes sociais, o jogador confirmou que passará por procedimento cirúrgico.

Nesse tipo de lesão, o prazo de recuperação costuma variar entre sete e nove meses.

— Passando para dizer que correu tudo bem, graças a Deus! Agradecer a todos pelo apoio — disse Hugo.

Breno Bidon sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja os atletas entregues ao DM do Corinthians

Breno Bidon: estiramento no músculo posterior da coxa direita

André: lesão ligamentar no tornozelo esquerdo

Kaio César: lesão no músculo posterior da coxa direita

Hugo: lesão no menisco lateral do joelho direito

Calendário do Corinthians

Após enfrentar o Red Bull Bragantino, o Corinthians terá duelo decisivo contra o São Bernardo, no dia 15 de fevereiro, às 20h30, fora de casa. Com a derrota para o Palmeiras, o Timão não garantiu vaga na próxima fase do torneio regional, mas depende de uma vitória simples para avançar. Em caso de empate ou derrota, dependerá de uma combinação de resultados.

Se o Corinthians avançar, o calendário deve ser ajustado para incluir as datas dos jogos eliminatórios do torneio.

Veja abaixo os jogos:

São Bernardo x SCCP - 15/02 – 20:30 - Paulistão

Athletico-PR x SCCP - 19/02 – 19:30 - Brasileirão

Cruzeiro x SCCP - 25/02 – 20:00 - Brasileirão

SCCP x Coritiba - 11/03 – 21:30 - Brasileirão

Santos x SCCP - 15/03 – 16:00 - Brasileirão

Chapecoense x SCCP - 19/03 – 21:30 - Brasileirão

SCCP x Flamengo - 22/03 – 20:30 - Brasileirão

