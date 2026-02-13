Reforço do Corinthians, Zakaria acompanha vitória sobre o Bragantino na Neo Química Arena
Assim como no dérbi, atleta acompanhou a partida do Timão nas arquibancadas
Novo reforço do Corinthians para a temporada, o meia-atacante Zakaria Labyad, de 32 anos, acompanhou a vitória da equipe diante do Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (13), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador também esteve presente no dérbi contra o Palmeiras.
Zakaria chegou ao Brasil horas antes da bola rolar no duelo contra o Palmeiras. Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente, o atleta vem aparecendo em locais públicos ligados ao Corinthians e teve o nome citado pelo técnico Dorival Júnior e pelo presidente Osmar Stabile em entrevistas.
Após o confronto diante do Bragantino, o treinador voltou a comentar sobre o jogador, desta vez com mais otimismo em relação à semana passada, quando afirmou "conhecer pouco" sobre o atleta e que "não pediu sua contratação".
— Com relação ao Zakaria, vamos conhecendo aos poucos. Ainda está readquirindo a condição física, estamos tentando acelerar, já inserindo os primeiros trabalhos com bola. A expectativa é muito positiva — disse Dorival.
Números de Zakaria na carreira
Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o meia conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians.
Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.
Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.
Fulham:
- 2 jogos
Utrecht B:
- 2 jogos
Marrocos:
- 6 jogos
Total:
- 357 jogos
- 81 gols
- 61 assistências
