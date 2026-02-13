Novo reforço do Corinthians para a temporada, o meia-atacante Zakaria Labyad, de 32 anos, acompanhou a vitória da equipe diante do Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (13), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador também esteve presente no dérbi contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

Zakaria chegou ao Brasil horas antes da bola rolar no duelo contra o Palmeiras. Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente, o atleta vem aparecendo em locais públicos ligados ao Corinthians e teve o nome citado pelo técnico Dorival Júnior e pelo presidente Osmar Stabile em entrevistas.

➡️ Reforço do Corinthians tem histórico com ídolo do clube, astro do Barcelona e gol no Flamengo

Após o confronto diante do Bragantino, o treinador voltou a comentar sobre o jogador, desta vez com mais otimismo em relação à semana passada, quando afirmou "conhecer pouco" sobre o atleta e que "não pediu sua contratação".

continua após a publicidade

— Com relação ao Zakaria, vamos conhecendo aos poucos. Ainda está readquirindo a condição física, estamos tentando acelerar, já inserindo os primeiros trabalhos com bola. A expectativa é muito positiva — disse Dorival.

Zakaria Labyad acertou com o Corinthians (Foto: Divulgação/Ajax)

Números de Zakaria na carreira

Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o meia conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians.

continua após a publicidade

Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.

Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.

Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.

Fulham:

2 jogos

Utrecht B:

2 jogos

Marrocos:

6 jogos

Total:

1 . 357 jogos 2 . 81 gols 3 . 61 assistências

+ Aposte no Corinthians em jogos pelo Paulistão e Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.