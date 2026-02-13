Quem está fora? Veja desfalques e pendurados do São Paulo contra a Ponte Preta

O São Paulo se prepara para enfrentar a Ponte Preta neste domingo, dia 15 de fevereiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. É a chance do Tricolor de garantir sua vaga.

Nesta sexta-feira (13), o time seguiu com os trabalhos pensando no confronto. No sábado, encerra a preparação.

Quanto a desfalques, Crespo já sabe que não pode contar com Arboleda. O zagueiro foi liberado no final da última semana para resolver problemas pessoais no Equador, ainda sem previsão de retorno. Bobadilla sofreu um trauma na coxa e ainda lida com inchaço e dores. O Lance! ouviu que as chances de jogar, no momento, são baixas.

Além da dupla, o São Paulo também não contará com Ryan Francisco e André Silva, que seguem com seus cronogramas no departamento médico. Pela primeira vez, André Silva participou de parte do aquecimento, mas ainda não será relacionado.

Arboleda foi liberado pelo São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Gazeta Press)

Pendurados e suspensos

O São Paulo não tem nenhum suspenso para o confronto, mas tem Wendell e Nahuel Ferraresi pendurados.

O que o São Paulo precisa para se classificar no Campeonato Paulista?

O São Paulo decide seu futuro no Campeonato Paulista neste fim de semana. No domingo, 15 de fevereiro, a equipe enfrenta a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli. O Tricolor ocupa a oitava colocação na tabela e pode garantir vaga nas quartas de final.

Para isso, basta uma vitória simples. Desta vez, o time não depende de combinação de resultados, mas apenas de si. Vale destacar que a Ponte Preta já está matematicamente rebaixada e somou apenas um ponto na competição.

