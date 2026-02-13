Carlo Ancelotti chega ao Brasil para curtir folia no Carnaval; veja destinos

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, desembarcou no Brasil nesta sexta-feira (13) para cumprir uma agenda especial durante o Carnaval. O italiano terá na agenda alguns dos principais eventos do país na data festiva: Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

A primeira parada do treinador será em Salvador, em que acompanhará a folia no Circuito Barra-Ondina e com Léo Santana como anfitrião. Na sequência, Ancelotti seguirá para São Paulo, com presença confirmada no Anhembi, palco dos desfiles da capital paulistana, e participação no Charla Podcast, no camarote Bar Brahma, ao lado dos ex-jogadores Denilson, Vampeta e Júnior.

A programação será encerrada no Rio de Janeiro, no domingo (15). O técnico marcará presença no Camarote Nº1, na Marquês de Sapucaí, ao lado de Ronaldo Fenômeno, em clima de aquecimento para o Mundial. Além disso, Ancelotti é esperado no camarote da Seleção Brasileira, também no palco dos desfiles cariocas. O Lance! teve acesso com exclusividade a imagens exclusivas do espaço criado pela CBF. Veja as imagens!

A visita faz parte de uma ação promocional da Brahma, dentro da campanha "Tá Liberado Acreditar", que busca reforçar a conexão entre futebol e a maior festa popular do país. A ideia é que Ancelotti curta o Carnaval do jeito brasileiro.

Camarote da CBF na Sapucaí (Foto: Reprodução)

Ancelotti marca presença em Fluminense x Botafogo no Maracanã

O técnico da Seleção Brasileira marcou presença no clássico entre Fluminense e Botafogo, no Maracanã, na noite de quinta-feira, em que o Tricolor de Laranjeiras venceu por 1 a 0 pelo Brasileirão. Ancelotti teve a possibilidade de observar de perto o volante Martinelli, que nunca foi monitorado. Além dele, Danilo, do Botafogo, é outro nome que está na sondagem da comissão técnica da CBF e pode surpreender na lista.